阿翔臉僵鞠躬：家人老婆就是我的全世界！　還原「偷腥61天後」婚姻生活

記者田暐瑋／綜合報導

阿翔19日復出主持民視《綜藝新時代》，召開復出記者會，阿翔一現身表情嚴肅，感謝公司和粉絲沒有放棄自己，「這段期間我在家裡陪伴老婆小孩，過著熱鬧滾滾的暑假，家人家庭老婆就是我的所有，我的全世界，雖然發生一些事情，但這陣子也讓我靜心沉著了許多，我努力把自己調整好，回到工作崗位上，不忘初衷為觀眾朋友服務。」

▲阿翔台中復出錄《綜藝新時代》。（圖／記者季相儒攝）

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Grace在各個社群平台消失了2個多月，她18日突然有感而發地說，人人都有責任使自己變得更好，「要遇見新的未來，莫要頻頻回望……。」似乎是在自我喊話，勉勵自己如果要和阿翔迎來嶄新的未來，就別再回頭看過去了，看來好像仍在為雙方關係努力中。而她在阿翔宣布復出時PO文，不少網友認為是一波「神助攻」，替她心疼：「到現在還這麼維護老公，真的是好老婆。」

一名網友先前在澳門度假，在臉書《爆廢公社》曬出恩愛照，不過主角並非他本人，仔細一看容貌好熟悉，左方是藝人阿翔，而右方露出美肩、嫩腿的女子，正是正宮Grace，儘管她坐在椅子上，纖細的身材仍一覽無遺，兩人都當起低頭族，沒有進一步互動。

▲阿翔謝忻GRACE。（圖／資料照／記者季相儒攝／翻攝自謝忻臉書）



該PO文不到一小時，就大批掀起朝聖關注，紛紛回應「正宮還是最美」、「告訴他要拿捏好分寸」、「好佩服正宮…怎麼忍得下去」、「直都是滿滿的，滿滿的」、「 是正宮…」、「感覺兩人隔了一個世界」、「嗯～是阿翔跟正宮手牽手出國去」。

