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贈票／Creamfields奶油田三度空降台灣　夢幻卡司強勢來襲

▲App贈票-電音趴奶油田（圖／Creamfields官方)

活動小組／綜合報導

各位電音迷注意了！奶油田即將第三度席捲台灣！歷經一年的等待，奶油田台灣站將於9月7日夢幻回歸！這次邀請到超夢幻卡司，包含「流行電音神團」The Chainsmokers (老菸槍雙人組)、荷蘭「派對國歌製造機」W&W、「迴響貝斯神童」Slushii、阿曼嫡傳子弟兵「硬派trance小天王」Andrew Rayel、「勸世壞小孩」Ben Nicky、首位華人百大DJ Carta、「高顏值轟炸機」Dannic等重量級DJ，準備帶給台灣充滿新鮮感的派對體驗！現在下載《ETtoday星光雲》App參加抽票活動，送大家一起翻嗨奶油田！

Creamfields是英國歷史最悠久的經典派對品牌，是世界上最受歡迎的戶外電子音樂節，並且首次獲得「最佳大型音樂節」殊榮的戶外電音派對活動，共奪下七次的英國「年度音樂節」及「最佳國際音樂節」等大獎。2019年的「Creamfields Taiwan 2019」邀請到老菸槍雙人組再次攻台壓軸演出，還有更多跨世代重量級DJ同台炫技，將在9月7日的「大臺北都會公園」帶來嶄新的派對體驗！趕緊下載《ETtoday星光雲》App參加「搶抽2019Creamfields奶油田電音盛宴門票」吧！

▲App贈票-電音趴奶油田（圖／Creamfields官方)

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▲2019「Creamfields奶油田電音派對」將第三度來台舉辦。（圖／Creamfields）
 

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「搶抽2019Creamfields奶油田電音盛宴門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 8月19日至8月23日2359止。
◎得獎獎項： 2019Creamfields奶油田電音盛宴門票。一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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關鍵字

奶油田, App, 星光雲, 贈票.Creamfields

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