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依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福

記者潘慧中／綜合報導

「國光女神」依依2017年被拍到和納豆（林郁智）吃飯約會，戀情隨之曝光，隨後也大方認愛，不知不覺已經交往了快2年，她18日難得在社群網站放閃：「不好意思啦～～～撒一下狗糧」，連發多張比基尼辣照，讓不少男網友羨慕地說：「豆哥真幸福！」

▲▼依依納豆。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

▲依依難得放閃納豆。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

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照片中，可以看到依依放下一頭及腰長髮，身穿條紋圖案的荷葉邊比基尼，相當映襯她的健康膚色，豐滿水滴胸型和深溝全被看光，纖細腰身絲毫沒有一點贅肉，雙腿穠纖合度，隱約還能看到肌肉線條，展現平常努力健身的成果。

▲▼依依納豆。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

▲▼依依連發比基尼辣照！（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

▲▼依依納豆。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

難得分享放閃照的依依，開心在澎湖沙灘打卡，一邊漫步一邊摟著男友納豆的腰，下一秒牽手燦笑相望，接著甜蜜趴在男友身上撒嬌，對方立刻爆發男友力背起她，畫面既好笑又幸福，許多粉絲看了也都紛紛送上祝福。

▲▼依依納豆。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

▲▼依依撒嬌納豆。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

▲▼依依納豆。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

身高158.7公分的納豆，過去就因身高不高，卻總是能在美女群中來去自如，成為話題人物。他2013年曾因不斷收到網友私訊提問，「身高太矮怎麼追女生」、「太矮自卑怎麼辦」等問題，乾脆公開在臉書給答案，包括「濃縮的才是精華」、「底盤低的都是超跑」在內，超勵志回答至今仍是網路瘋傳的金句。

▲▼依依納豆。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

▲依依身材很好。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

談起追求依依的過程，納豆曾不諱言表示自己很懂得察言觀色，在女友需要安慰時，適時給予鼓勵、建議，他勸男生不要老想著把妹，重點是「你要怎麼樣讓自己變成有趣的人」，重要的是靈魂能否吸引人，個性才是致勝關鍵。

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