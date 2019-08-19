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阿翔「做到4件事」讓人心軟！　Grace發聲神助攻…懺悔61天火速復出爆內幕

記者田暐瑋／綜合報導

阿翔和謝忻爆出不倫戀後全面停工，19日正式復出，和浩子一起錄《綜藝新時代》，等於只停工反省2個月，引起網路上不小議論。據悉，公司心疼他身為一家之主，還有3個孩子要養，才會讓他復出賺錢，至於謝忻目前則還沒有正式復出計畫，只確定會先讓謝忻離開《綜藝大集合》避嫌。

據《自由時報》報導，阿翔只反省61天就復出演藝圈，據悉是這陣子他有明顯悔意，也認真經營家庭，經紀公司主要也考量到他曾因為失去工作而鬱鬱寡歡，加上家裡3個小孩的生活開銷都落在他肩上，才心軟答應讓他復出。

▲▼時代創藝浩角翔起記者會,阿翔浩子道歉。（圖／記者季相儒攝）

▲阿翔浩子道歉。（圖／記者季相儒攝）

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至於民視的《綜藝大集合》，阿翔也確定會復出錄影，民視認為不必因為一時過錯來否定阿翔過去的努力，表示：「決定張開雙臂歡迎他歸隊。」而謝忻則像是被「拋棄」一般，目前還不會讓她復出錄影。

謝忻在神隱74天後，將在8月24日復出主持公益活動，主辦的十方啟能中心表示，募款餐會是每三年舉辦一次，今年活動早在去年12月就跟胡瓜敲定，游主任表示：「中心募款活動是每三年舉辦一次，瓜哥每年都會義不容辭幫我們找藝人來，由於往年都是由謝忻擔任主持人，今年當然很希望她能再接主持棒，所以前天接到瓜哥電話，確定會出席我們也很感恩。」

▲謝忻爆復出。（圖／翻攝自Facebook／謝忻、阿翔）

▲謝忻、阿翔各自復出。（圖／翻攝自Facebook／謝忻、阿翔）

Grace在各個社群平台消失了2個多月，她18日突然有感而發地說，人人都有責任使自己變得更好，「要遇見新的未來，莫要頻頻回望……。」似乎是在自我喊話，勉勵自己如果要和阿翔迎來嶄新的未來，就別再回頭看過去了，看來好像仍在為雙方關係努力中。而她在阿翔宣布復出時PO文，不少網友認為是一波「神助攻」，替她心疼：「到現在還這麼維護老公，真的是好老婆。」

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阿翔, 謝忻, 浩子, 浩角翔起, 謝忻阿翔, grace

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