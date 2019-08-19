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《PRODUCE101》爆連續4季都造假！　「關鍵錄音檔曝光」警申請2次搜查令

記者張筱涵／綜合報導

從韓節目《PRODUCE X 101》脫穎而出的11人組X1倒數8天出道，怎料19日卻爆出造假搜查案的新進度，不只這一季連前面3季也受到影響，警方12日向CJ E&M辦公室和節目製作組居住地第二次申請了搜索令。

▲《PRODUCE X 101》爆作假證據被查到。（圖／翻攝自NATE）

▲《PRODUCE X 101》爆作假證據被查到。（圖／翻攝自NATE）

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據韓媒《中央日報》報導，首爾警察廳網絡搜查隊7月31日申請了第一次搜查令後，扣查了CJ E&M辦公室裡和文字投票等檔案的相關資料進行調查，而在其中一台製作組人員的手機內，發現了直接提到「造假」的錄音檔，而且不只這次引起爭議的第四季，也有提到其他幾季造假相關內容。

▲《PRODUCE 101》連續4季出道組結果都涉嫌造假。（圖／翻攝自I.O.I、WANNA ONE、IZ*ONE、X1推特）

▲《PRODUCE 101》連續4季出道組結果都涉嫌造假。（圖／翻攝自I.O.I、WANNA ONE、IZ*ONE、X1推特）

因此，警方8月12日第二次申請了CJ E&M辦公室和節目製作組居住地的搜索令且展開扣押調查。據悉，警方正在考慮以妨礙業務罪名對《PRODUCE X 101》投票造假立案，而他們受訪時回應：「在調查進行中對外說明狀況恐被認定是發佈被懷疑事實，這不是警方能詳細幫確認每一條細項的內容。」

新聞一出瞬間就衝上各大南韓搜尋引擎網站熱新聞，X1粉絲對此感到相當焦急，期望著不會影響到目前11人的出道未來，另一部分網友則認為「這樣還要讓他們（X1）出道嗎」、「IZ*ONE還在活動也會受到影響吧」、「放過這些追夢的孩子吧」。

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