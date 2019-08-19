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得知女友是「變性人」！　YouTuber愛里男友認「猶豫5mins」吐真實告白…惹哭粉絲

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber愛里曾錄製《康熙來了》受到關注，從小就認定自己是女兒身，2015年開始服用女性荷爾蒙和抗雄性荷爾蒙，隔2年飛往泰國動變性手術，完成夢想的她開始經營YouTube頻道，分享與男友的甜蜜生活，其中一支影片中，男友主動提起得知她是變性人後的想法，對方坦言自己猶豫了5分鐘。

▲▼愛里。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

▲▼愛里2015年曾錄製《康熙來了》。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼愛里。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

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愛里2015年上《康熙來了》，主持人蔡康永稱讚男裝的她不輸韓國歐巴，她當時透露因為擔心外人說閒話，出門在外通常會比較武裝自己，展現較Man的一面，但骨子裡其實非常想成為女人，甚至早在那時候就開始存錢準備變性。

從來沒讓家人知道有扮女裝癖好的愛里，第一次告訴家人事實時，一併把要動手術的事都說了，儘管爸爸氣得直呼要把她送去當兵，仍決定完成從小到大的夢想，她術後持續與家人溝通了很長一段時間，她有感而發地說「對父母承認你想做的事情，雖然非常困難，但如果連這一關都過不了，往後你所面對的社會，對你的排擠、對你的異樣眼光，你更無法去承擔這一切。」▲▼愛里。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

▲▼愛里變性成功開心做自己。（圖／翻攝自Instagram／allie.liao）

▲▼愛里。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

鼓起勇氣做自己的愛里如今已找到幸福，常和男友公開放閃。男友在影片中提到有網友一直問：「當知道女友是變性人之後有什麼反應」，他表示當初是在車站等客戶時，剛好看到有人在搭訕愛里，他心想：「這什麼2486男友要去搭訕她？」一見鍾情的他下定決心一定要認識到愛里，於是上前遞了一張寫有自己E-mail的紙條。

回到網友問題，愛里男友表示：「那個時候我所認識的、我所想要追求的、擺在眼前的就是會讓我心跳加速的女性，我完全沒有想到她是一個你們口上所謂的變性人，我在跟她交往的期間都對她很尊重，因為自己非常愛慕她，所以整個交往過程都跟一般正常男女一模一樣。」

▲▼愛里。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

▲愛里男友吐露得知她是變性人後的心情。（圖／翻攝自YouTube／愛里）

偶然得知愛里是變性人後，男友坦言內心只猶豫了5分鐘，「我問自己到底還要不要繼續？可是身體騙不了人，我對她就…有非常大的性慾存在，所以我還是告訴自己，我要用同樣的方式去對待我所愛的女人…她比我以前所認識的女人還要女人，是我認識的女人當中最懂男人的，所以我離不開她。」

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