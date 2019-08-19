ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年　「已經接受死亡」

記者劉宜庭／綜合報導

艾薇兒（Avril Lavigne）出生自加拿大，當年以「搖滾小天后」爆紅全球，卻在2013年無預警消失，直到2015年才證實罹患萊姆病（Lyme disease），臥床期間一度陷低潮，「我已經接受了死亡。」起初醫生找不到病因，後來才發現，她是被0.5公分的蜱（壁蝨）叮咬，而導致萊姆病螺旋體細菌進到體內，引發感染。

▲遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年。（圖／翻攝自艾薇兒Instagram）

▲艾薇兒曾因罹患萊姆病神隱。（圖／翻攝自艾薇兒Instagram）

請繼續往下閱讀...

艾薇兒和萊姆病的戰爭始於2014年10月，和朋友一起到拉斯維加斯慶祝30歲生日時，就已經感到身體不適，總是昏昏欲睡、頭暈，但醫生一直找不到病因，後來才發現是「萊姆病」，起因於被蜱（壁蝨）咬到，更讓她臥床5個月之久。患者症狀包括關節疼痛、肌肉痠痛、皮膚疹、肢體麻木、發燒等等，嚴重的話甚至會侵犯中樞神經。

臥床期間，艾薇兒曾寫下歌曲《Head Above Water》，描述罹患萊姆病以來的心路歷程，她曾還原當時寫下這首歌的想法，「我已經接受了死亡，可以感受到我的身體正在關閉，就像溺水，我正在水裡面，很需要趕快上去吸一口氣。」

艾薇兒淡妝舊照登熱搜。（圖／翻攝自艾薇兒IG）

▲遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年。（圖／翻攝自艾薇兒Instagram）

▲艾薇兒在《Head Above Water》描述罹病以來的心路歷程。（圖／翻攝自艾薇兒Instagram、YouTube）

所幸，艾薇兒經過長時間的休息和調養，身體逐漸恢復健康，過去這段與疾病奮鬥的日子，也帶來了許多啟發，「影響到我的音樂、生活、藝術和個性。」她也坦承，原本並不想要對外談論罹病的事，但她了解勢必得公開，才可以幫助更多有同樣困境的人，而她的基金會，提供了許多關於萊姆病的資訊，希望能夠協助有需要的人。

「謝謝每個等待我回來，在這段過程支持我的人。」如今，艾薇兒不但康復，於2019年推出新專輯《浴火重生》（Head Above Water）復出，期間也收穫了新戀情，2月認愛億萬小開菲利普（Phillip Sarofim），坦承交往1年時間，可以說是事業、愛情兩得意，近來也不時會在社群網站分享工作、生活點滴，照片中的她臉上總是掛滿自信笑容，整個人看起來相當有精神。

▲遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年。（圖／翻攝自艾薇兒Instagram）

▲遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年。（圖／翻攝自艾薇兒Instagram）

▲艾薇兒平時常在社群網站分享日常。（圖／翻攝自艾薇兒Instagram）

▲▼艾薇兒。（圖／CFP）

▲艾薇兒2月認愛億萬小開菲利普。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

▼艾薇兒《Head Above Water》。（影片／取自艾薇兒YouTube，如遭刪除請見諒。）

推薦閱讀

Jasper「門牙掉光」同框嗯哼、小泡芙！　《爸爸5》3娃合體萌度破表

Jasper「門牙掉光」同框嗯哼、小泡芙！　《爸爸5》3娃合體萌度破表

男星床戲來真的：我就是要摸！她崩潰求救…工作人員驚覺「床單有血」

男星床戲來真的：我就是要摸！她崩潰求救…工作人員驚覺「床單有血」

交往瑤瑤2年　南韓男友抱怨她「2大缺點」崩潰：真的受不了！

交往瑤瑤2年　南韓男友抱怨她「2大缺點」崩潰：真的受不了！

梁靜茹IG深夜吐心聲「想爸爸了」　演藝圈好友暖送❤️力挺

梁靜茹IG深夜吐心聲「想爸爸了」　演藝圈好友暖送❤️力挺

後台巧遇「迷了14年大咖偶像」！　簡廷芮全身僵硬：此生最緊張5分鐘

後台巧遇「迷了14年大咖偶像」！　簡廷芮全身僵硬：此生最緊張5分鐘

野生「台劇男神」現關西休息站！　走錯路遇好心警…網暴動求巧遇

野生「台劇男神」現關西休息站！　走錯路遇好心警…網暴動求巧遇

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

Joeman暴瘦12kg「臉變尖」消風一大圈！　IG罕吐心聲：真的好累

Joeman暴瘦12kg「臉變尖」消風一大圈！　IG罕吐心聲：真的好累

《星光》許仁杰求婚成功！　PO照報喜「妳說願意」姊弟戀修正果

《星光》許仁杰求婚成功！　PO照報喜「妳說願意」姊弟戀修正果

路面太顛…林采緹搭車「豐滿半球狂晃」！　超兇畫面讓網友全暈了

路面太顛…林采緹搭車「豐滿半球狂晃」！　超兇畫面讓網友全暈了

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

陌生女搭車睡倒肩膀…仔細一看是「超大咖女神」！　網暴動狂喊羨慕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

艾薇兒, Avril Lavigne, 萊姆病, Lyme disease

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿翔狠拋謝忻：沒必要聯絡！　一切以「深愛的」老婆為主
  2. 阿翔臉僵鞠躬：家人老婆就是我的全世界！　還原「偷腥61天後」婚姻生活
  3. 女團成員露點走光　崩潰大哭失眠整晚「考慮退團」！
  4. 許維芳淨灘遇大雨攪局　網友揪團⋯秒變粉絲見面會
  5. 依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福
  6. 贈票／Creamfields奶油田三度空降台灣　夢幻卡司強勢來襲
  7. 遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年　「已經接受死亡」
  8. 韓國瑜讓他發大財　郭子乾扮本尊成「最佳助選」
  9. 不想動的李瑞鎮變了！《小森林》盯小孩笑到酒窩穿破臉頰
  10. 《PRODUCE101》爆連續4季都造假！　「關鍵錄音檔曝光」警申請2次搜查令

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366