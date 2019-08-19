遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年　「已經接受死亡」

記者劉宜庭／綜合報導

艾薇兒（Avril Lavigne）出生自加拿大，當年以「搖滾小天后」爆紅全球，卻在2013年無預警消失，直到2015年才證實罹患萊姆病（Lyme disease），臥床期間一度陷低潮，「我已經接受了死亡。」起初醫生找不到病因，後來才發現，她是被0.5公分的蜱（壁蝨）叮咬，而導致萊姆病螺旋體細菌進到體內，引發感染。

▲艾薇兒曾因罹患萊姆病神隱。（圖／翻攝自艾薇兒Instagram）

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艾薇兒和萊姆病的戰爭始於2014年10月，和朋友一起到拉斯維加斯慶祝30歲生日時，就已經感到身體不適，總是昏昏欲睡、頭暈，但醫生一直找不到病因，後來才發現是「萊姆病」，起因於被蜱（壁蝨）咬到，更讓她臥床5個月之久。患者症狀包括關節疼痛、肌肉痠痛、皮膚疹、肢體麻木、發燒等等，嚴重的話甚至會侵犯中樞神經。

臥床期間，艾薇兒曾寫下歌曲《Head Above Water》，描述罹患萊姆病以來的心路歷程，她曾還原當時寫下這首歌的想法，「我已經接受了死亡，可以感受到我的身體正在關閉，就像溺水，我正在水裡面，很需要趕快上去吸一口氣。」

▲艾薇兒在《Head Above Water》描述罹病以來的心路歷程。（圖／翻攝自艾薇兒Instagram、YouTube）



所幸，艾薇兒經過長時間的休息和調養，身體逐漸恢復健康，過去這段與疾病奮鬥的日子，也帶來了許多啟發，「影響到我的音樂、生活、藝術和個性。」她也坦承，原本並不想要對外談論罹病的事，但她了解勢必得公開，才可以幫助更多有同樣困境的人，而她的基金會，提供了許多關於萊姆病的資訊，希望能夠協助有需要的人。

「謝謝每個等待我回來，在這段過程支持我的人。」如今，艾薇兒不但康復，於2019年推出新專輯《浴火重生》（Head Above Water）復出，期間也收穫了新戀情，2月認愛億萬小開菲利普（Phillip Sarofim），坦承交往1年時間，可以說是事業、愛情兩得意，近來也不時會在社群網站分享工作、生活點滴，照片中的她臉上總是掛滿自信笑容，整個人看起來相當有精神。

▲艾薇兒平時常在社群網站分享日常。（圖／翻攝自艾薇兒Instagram）

▲艾薇兒2月認愛億萬小開菲利普。（圖／CFP）

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▼艾薇兒《Head Above Water》。（影片／取自艾薇兒YouTube，如遭刪除請見諒。）