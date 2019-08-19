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隋棠養3孩心得「別把孩子當我的」　300字信任教養學被讚爆！

記者張筱涵／綜合報導

藝人隋棠3年內生下2子1女，時常透過社群網站分享一家5口的生活點滴外，面對孩子的教育也是樂於分享，18日坦承不只常閱讀關於教養的書，自己也收到很多寫書的邀約，但她的育兒中心宗旨到現在都還是一個大課題。

▲隋棠育有2子1女。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠育有2子1女。（圖／翻攝自隋棠臉書）

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隋棠18日上傳2張和老么Olie臉貼臉的甜蜜合照，可能是看著第三個寶貝開心的模樣有感而發：「生養到第三個孩子，只覺得，這些迷人的小小獨立個體，除了各自不同之外，也和我們不同。如何將他們視為平等的一個人，而不是「我的」孩子來對待，是個總覺得自己做的到，卻時常不經意就失去控制的課題。」

為了教育和學會孩子相處，隋棠看了很多有關教養的書，平常就會分享育兒或生活互動的她，也是粉絲心中的「媽媽榜樣」，因此她也收到了很多出書的邀請：「但教養何其容易？經驗越多，自覺到的不足、疑惑和反省，都只會越多。照書養還是照豬養其實都極端，也不適用於每個孩子和大人。」

▲隋棠育有2子1女。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠認為每個孩子都是獨立個體，而不是「我的」。（圖／翻攝自隋棠臉書）

隋棠認為別人的經驗其實可以看看就好，或是參考一些也無妨，不過最重要的都還是媽媽親自投入：「去了解自己孩子的心理和生理需求來的寶貴。要相信孩子，更要相信自己。」

粉絲讀完也都表示贊同且分享自身心得和意見，「認同～每個小孩真的個性都不同，無法用相同的教養方式，媽媽也跟著小孩一同成長與學習」、「教養自己的孩子都不容易，更別說要敎別人如何養孩子！妳很棒的做好做滿陪伴，是很多職業婦女羡慕的！」

▲隋棠育有2子1女。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠臉書全文。（圖／翻攝自隋棠臉書）

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