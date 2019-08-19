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交往瑤瑤2年　南韓男友抱怨她「2大缺點」崩潰：真的受不了！

記者劉宜庭／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）跟韓籍男友李振遠（Andy）交往約2年，直到今年4月才被大眾知曉，如今大方公開戀愛，也開始跟粉絲分享交往細節，小倆口一起拍攝YouTube影片，聊及私底下真實互動，男方忍不住出聲抱怨她的2大缺點，「妳到底爲什麽這樣？」

▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

▲瑤瑤用APP交到韓籍男友李振遠。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

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▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

▲李振遠與瑤瑤穩定交往中。（圖／翻攝自李振遠、瑤瑤IG）

「妳為什麼每次都不讓我開冷氣？」面對瑤瑤反駁「我有讓你開」，李振遠忍不住崩潰，「但是妳只讓我開30分鐘啊！」由於習慣家鄉南韓乾燥天氣，對比之下台灣較為濕熱，於是女友不讓開冷氣的舉動，讓他崩潰不已。不過，瑤瑤則解釋，其實在交往前，自己是就連在夏天也完全不開冷氣的人，「所以，我讓你開了30分鐘，你應該覺得『哇～好感動』。」

接著，李振遠抱怨的第2點則是，「為什麼我幫妳拍照的時候一堆罵我？」對此，瑤瑤則笑回，「我沒有一堆罵你，我是一堆執導你。」李振遠聽完忍不住翻了一個白眼，無奈嘆，「不要那麼多指導…我也是很有藝術感，我也是專門攝影師妳知道嗎？我很會拍東西！但是我還是被妳罵，我真的是有點不懂欸！」

▲李振遠抱怨瑤瑤2缺點。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

▲李振遠抱怨瑤瑤2缺點。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

▲李振遠抱怨瑤瑤2缺點。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

▲李振遠抱怨瑤瑤2缺點。（圖／翻攝自Instagram／黃喬歆）

▲瑤瑤、李振遠PO影片，封面標註「我真的受不了！」（圖／翻攝自Instagram／黃喬歆）

瑤瑤則解釋，抱怨男友每次都把她拍得像「哈比人」一樣，「你應該要認真地學習，把我拍得更漂亮。」她也表示，當男友半夜肚子餓，她起床幫對方煮飯，自己也覺得很合理，一點都不覺得委屈，「因為你是我男朋友，所以我有這個義務讓你吃飽、吃得開心、吃得好吃，所以你也有這個義務，把我拍得像個美女。」最後雙方達成共識，順利化解這個衝突點。

▲李振遠抱怨瑤瑤2缺點。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

▲李振遠、瑤瑤達成共識，要為了彼此努力學拍照、做飯。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

雖然這次影片主題，大多圍繞在李振遠抱怨瑤瑤的缺點，但小倆口在鏡頭前甜蜜互動，依舊閃瞎大票網友，雙方更強調，私下互動完全不存在任何文化差異，顯見感情十分甜蜜穩定，羨煞眾人，也在網路上掀起一陣熱烈討論。

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瑤瑤, 黃喬歆, 李振遠, Andy

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