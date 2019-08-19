麻衣嫁豪門委屈大哭！　王泉仁「2年沒見過親生兒子一面」爆內幕

記者田暐瑋／綜合報導

麻衣和台塑集團王永慶長孫王泉仁婚姻變調，目前帶著兒子在日本長住，雖然不久前她帶著兒子回台探望公公王文洋，但老公依舊沒有現身。據悉，王泉仁為了想娶空姐新歡，想要和麻衣離婚，已經2年沒有去見兒子，每次都用工作為由推拖，讓她身心嚴重受傷。

據《自由時報》報導，麻衣友人透露，公公王文洋非常疼愛麻衣這個媳婦，常常到日本探望，甚至王泉仁為了另娶空姐想離婚，也被王文洋喝斥。外傳王泉仁每個月固定會給50萬零用錢，事實上也都沒給，麻衣只能獨力撫養兒子，雙方因為孩子撫養權和錢的事沒有共識，才會拖到現在。

▲麻衣和王泉仁婚姻名存實亡。（圖／翻攝自麻衣臉書）



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不只如此，最讓麻衣心寒的是王泉仁整整2年沒有見過兒子，有次兒子生病住院，她苦求王泉仁到醫院探望兒子，但對方仍以「工作忙碌」為由拒絕，友人透露，這段婚姻讓她身心受傷，多次委屈大哭，平常只能找圈外姊妹淘聊天抒發心情。

麻衣2014年嫁給王泉仁，並生下1個兒子，沒想到結婚3年就爆出婚變，之後一直帶著小孩定居日本。當時有傳言指出王文洋想要回孫子，於是向麻衣開出5億元天價，後來還加碼2億豪宅，但消息被否認，知情人士透露王文洋很欣賞麻衣愛家、愛小孩，不可能拿錢換長孫。

▲麻衣獨自定居日本。（圖／翻攝自麻衣臉書）



至於麻衣和王泉仁的婚姻關係，宏仁集團公關曾出面證實：「之前雙方有進行離婚協商事宜，但這件事目前已擱置下來。」王家友人則透露，王泉仁與麻衣的感情已逐漸回復，王文洋也無法介入，反正只要能看到孫子就很開心，就算長孫在日本居住，也願意提供必要的協助，對小孩子好的事都不會反對。