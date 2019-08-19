Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）因為與謝忻的婚外情停工2個多月，期間陪老婆Grace飛往澳門度假，努力修復感情的同時，妻子18日在Instagram說話了：「每個人都有責任讓自己變得更好。」這也是她原諒阿翔後首度在社群網站發文，不少網友看到都心疼地說：「妳很棒喔！加油！」

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▲▼Grace和阿翔看來正在努力修復感情中。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



Grace在各個社群平台消失了2個多月，她18日突然有感而發地說，人人都有責任使自己變得更好，「要遇見新的未來，莫要頻頻回望……。」似乎是在自我喊話，勉勵自己如果要和阿翔迎來嶄新的未來，就別再回頭看過去了，看來好像仍在為雙方關係努力中。

▲Grace原諒阿翔後首發文。（圖／翻攝自Instagram／grace_kung_shu_ching）



貼文中，Grace並沒有入鏡，只有一雙擦著酒紅色指甲油的雪白美腿，雙腳放在裝著3個香氛蠟燭的竹籃上，許多粉絲看了都直呼：「想妳了呢QQ」、「給最棒的grace加油」、「這也只是個開始，加油！」Instagram瞬間湧入不少人替她打氣。

事實上，Grace曾在節目表示，因為阿翔希望保留家庭隱私，她毅然決然放下模特兒工作，「我覺得既然我們走入家庭了，彼此要互相。」她索性減少曝光機會。但她也坦言和老公交往前從沒想過另一半會是藝人，婚前甚至遭家人反彈，因此她始終小心翼翼呵護這段戀情，不少朋友都是到婚禮當天才知道老公的真實身份。

▲阿翔和Grace育有3個小孩。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



阿翔日前二度召開記者會時，一開頭便先向老婆小孩及家人道歉，隻字未提謝忻，當他被問到「會和謝忻切割嗎」時，他表示目前為止，自己和女方已經完全沒有連絡，更強調自己的立場，「現在最重要的，是顧好我自己的家庭，謝謝大家。」事隔2個多月，他19日即將現身錄製《綜藝新時代》，屆時是否會提到最新的家庭狀況，網友都很期待。