記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人具惠善和安宰賢3年婚姻告吹，在經紀公司HB娛樂發出聲明後氣得打臉，直接把關鍵對話截圖亮出來，其中提到對方跟HB娛樂代表講她壞話的事情，名為「文寶美（音譯，문보미）」的代表也跟著被起底。

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▲▼具惠善透露安宰賢和代表文寶美說她壞話。（圖／翻攝自具惠善IG）

具惠善第二次曝光的對話截圖中，可見她提到「你和代表說我壞話的紀錄」、「（理事）說我想解約的話可以，但離婚交給公司處理真的不太好」。其中和安宰賢好到可以一起講具惠善壞話的代表遭起底，名為文寶美，擁有美國朱利亞德學院音樂碩士、亞利桑那州立大學博士學歷。

文寶美不只是HB娛樂的代表，也曾為人氣戲劇《天空之城》、《來自星星的你》、《龍八夷》等等盡心力，在業界擁有不小的名氣。而她2018年受訪時就曾表示：「我和旗下演員們都是家人，也可以說是伴隨見證演員的一生，像安宰賢結婚或是其他類的他們的人生歷程就是如此，我們是家人也是朋友。」

▲文寶美因具安離婚事件受到矚目，登上熱搜第一。（圖／翻攝自韓網）



從具惠善18日清晨發聲以來，安宰賢都是處於沉寂狀態，HB娛樂所發的聲明透露：「作為兩人的經紀公司，我們過去幾個月期間也一起誠懇的煩惱與討論，我們也尊重兩人的決定，希望日後雙方都能各自有更幸福的模樣。」

公司指出，具惠善已經找到了負責離婚的律師，正在撰寫與安宰賢的離婚協議內容的初稿，也寄給對方，希望對方趕快找到負責離婚的律師，並表示「具惠善希望在8月中旬就向法院申請離婚調解，9月多就可以結束關於離婚的一切處理」，似乎都是指向離婚一事，女方更積極主動。

對比文寶美說過旗下演員都是家人和朋友的話，從她和安宰賢說具惠善壞話，到反指具惠善才是積極離婚的人及她將離開HB娛樂，韓網認為實在不合理。網友議論紛紛指出「具惠善失去愛情、婚姻還要失去工作，一間大公司偏頗這麼嚴重真不像話」、「這間公司比較護誰真是一看就知道」。

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