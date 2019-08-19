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特／「關於夢想」平凡的人也能不平凡－這群人鄭茵聲

娛樂記者的工作日常 關韶文

《ETtoday星光雲》娛樂中心唱片線記者，不希望這個世界只剩下八卦、..

文／關韶文

從小在家一天到晚喊著想當明星，爸媽開玩笑叫她找工作就好了，不過在父母的眼中，只要不去吸毒、犯法，要去做任何像做的事情都可以，就這樣20年過去了，鄭茵聲成功從網紅轉型藝人，演員、歌手她都做到了！

茵聲從網紅團體「這群人」出道，一路走來九年的日子，這群人拄頻道突破300萬訂閱，成了全台灣訂閱數最高的YouTuber。從網路上發跡，慢慢到電視上嶄露頭角，參與不少戲劇演出像是《八級少年》、《我和我的十七歲》、《通靈少女》、《高塔公主》，一部接著一部電視劇，讓她被許多導演看見，更跨足電影演出《我的少女時代》。

▲▼ 這群人 成軍9週年見面會-這群人。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼ 這群人成軍9週年，順利突破300萬訂閱。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 這群人 成軍9週年見面會-這群人。（圖／記者黃克翔攝）

從網路短片一路到進入演藝圈，鄭茵聲形容自己像是新生兒一般，非常缺乏安全感，甚至經歷了非常不適應的轉折，「我好像什麼都要自己面對，感覺現場的人都不認識我，但我卻要表現出跟誰都很好相處的樣子，可是身為演員，有時候需要安靜和沉澱。」

雖然無奈，但茵聲試著調整心態，讓自己看到誰都先點頭，「有時候妝髮不想講話，就會被覺得在跩什麼，我們也會怕別人看不起我們，怕被說網紅怎樣，所以有時候就不知道要不要主動打招呼。」

▲鄭茵聲新專輯專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼鄭茵聲曾擔心自己被看不起。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭茵聲新專輯專訪。（圖／記者林敬旻攝）

飽滿的稻穗總是低著頭，茵聲謙虛面對每一項新的嘗試，「我從來不覺得自己有多厲害，因為我知道，我在網路上的成績不是演藝圈的成績，我要去學習，我從來不覺得『我可以了』。」這是茵聲的人生哲學，也是她為何能成功轉型的關鍵。

在戲劇圈站穩後，茵聲隨著戲劇《高塔公主》推出單曲《稻草》，這是她自己讀唱的第一首歌曲，「因為當時找我演戲的角色類型都差不多，我就想嘗試新的挑戰，跟公司說想發一首單曲，於是有了《稻草》。」

從網紅轉型演員，接著又圓了歌手夢，茵聲被索尼唱片相中，簽約進入國際唱片公司，回憶第一次開會，她被公司的大陣仗給嚇壞了，「我只記得我帶著助理去開會，索尼大概有10幾個人，介紹了好多部門，還會了三批同事近來開會，我是真的嚇到了！我覺得他們是認真的！」

▲鄭茵聲新專輯專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼鄭茵聲圓夢發行個人專輯。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭茵聲新專輯專訪。（圖／記者林敬旻攝）

經歷了一年的籌備期，2019年8月，茵聲發行了自己的首張專輯《預告幸福》，被問到想要把第一張新專輯送給誰，茵聲感性說，「其實我想要送給我的家人，因為他們真的很支持我，只是沒想到他們默默都買了！」

有了家人的支持，讓茵聲更放心、安心來到台北圓夢，想起小時候她曾對爸媽喊著，「我要當明星、我要當歌手、我要養你們、我要證明我可以！」以前在嘴上說的夢想，其實現在正在一一實現著，茵聲感謝父母的大力支持，「其實我爸媽的教育是真的很好，不會阻止我做任何事，媽媽每次都說，失敗了就回去，好像很安心讓我去追夢，讓我一路都覺得我可以做到！」

發片當了歌手，茵聲卻不敢奢望有屬於自己的演唱會，「我希望要有人認同我有進步，我不覺得應該要有人幫我開，因為人的夢想是一步一步去實現的，我現在就腳踏實地去做。」

有了家人的支持、有了「這群人」當最強後盾，茵聲勇敢追夢，她有著一股屬於自己的信念往前衝，訪問最後，她揚起了笑容，「平凡的人也可以不平凡，就像我這樣，當大家都看不起你的時候，你就要努力去讓別人看見，即使是一點點也好，那都是機會的開始，不要放棄自己。」

●作者關韶文，《ETtoday星光雲》娛樂中心唱片線記者，不希望這個世界只剩下八卦、緋聞，不管上班到多晚都想寫自己想寫的，或許點閱不高，或許看的人不多，但是我不會放棄，如果你喜歡這篇文章，也歡迎到「關韶文粉絲專頁」和我聯繫。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

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