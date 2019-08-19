韓國瑜讓他發大財　郭子乾扮本尊成「最佳助選」

記者蕭雅玲／台北報導

郭子乾日前上華視《超級同學會》錄影提到，選舉季即將在九月中開跑，深受不少候選人的喜愛，兩個月前某立委候選人初選，原本要找高雄市長韓國瑜站台，「因本尊沒時間，所以找我去扮成韓國瑜，還把我當市長質詢我，結果沒想到反應出奇好，後來該候選人初選民調竟然過了！」

▲郭子乾因模仿政治人物擔心變禿頭。（圖／華視提供）

郭子乾因模仿政治人物唯妙唯肖的功力，每到選舉期間就會忙著跑場，他也直說：「候選人找我出馬，總是要盡人事，雖然選舉選不選得上是聽天命，但人家找我幫忙助選，有沒有上我當然還是會在意！」像之前余天參加立委補選，「當時他每天站在三重橋頭拜票，我還被他感動到，所以選前他找我去直播一起吃滷肉飯，那次就是因為被他感動，才一起直播吃滷肉飯，沒想到瀏覽率還創新高，後來看到他選上也是應該。」

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▲郭子乾因模仿韓國瑜深受候選人喜愛。（圖／華視提供）

模仿過蘇貞昌、韓國瑜、柯文哲、郭台銘、王金平等政治人物，郭子乾一點也不擔心自己被貼上色彩標籤，笑言自己「很享受」模仿政治人物的過程，「不管是韓國瑜、柯P、郭董或是王金平要出來選，反正鹿死誰手都是我當選！」卻也因為模仿對象幾乎都是禿頭，而擔心頭皮受傷變禿頭，「之前看到九孔髮線跑好後面，就是當年模仿秀造成，所以我每天都會看一下髮線有無往後跑，但擔心也沒用、會來就來，我只能用心情去面對，不要再去想，絞盡腦汁頭髮都會白、髮線也會禿。」

日前許效舜自曝要出來選基隆市長，他透露：「他爸爸也是好幾屆議員，剛入行時我們還去幫他爸爸助選，所以他在基隆勢力是有一定。他跳出來，以他的知名度，以大家對他印象，應該可以選得上，到時再來監督他有無貪污。」