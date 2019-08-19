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唐葳產後10天「馬上穿少女露肚裝」　秀超狂細腰…網震驚：根本沒恢復期！

記者李湘文／綜合報導

部落客唐葳出身自《大學生了沒》，跟老公「石頭」結婚3年，在日前父親節順利產下第1個兒子，晉升為新手媽媽。她目前還在月子中心休養，但恢復狀況佳，18日挑戰穿露肚裝拍照，幾乎就跟懷孕前已沒有兩樣，迅速恢復窈窕！

▲唐葳生下兒子。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

▲唐葳在父親節生下兒子。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

▲唐葳產後10天辣穿露肚裝。（圖／翻攝自臉書／唐葳 wei wei）

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▲唐葳產後2天。（圖／翻攝自臉書／唐葳 wei wei）

唐葳生完寶寶至今10天，18日穿上以前的露肚裝，首次曝光產後身材，開心分享：「終於可以穿回少女的衣服了！」她產前一直認真運動維持體態，原本就沒走樣多少，如今生完也快速回到好狀態，蠻腰、美腿依然如同以前一樣細瘦。

▲唐葳產後10天辣穿露肚裝。（圖／翻攝自臉書／唐葳 wei wei）

▲唐葳產後10天辣穿露肚裝。（圖／翻攝自臉書／唐葳 wei wei）

▲唐葳產後10天辣穿露肚裝。（圖／翻攝自臉書／唐葳 wei wei）

▲唐葳產後10天辣穿露肚裝。（圖／翻攝自臉書／唐葳 wei wei）

看到唐葳分享近照，許多粉絲都不敢置信，驚問「天啊這真的有生過嗎」、「產後10天這樣超扯」、「好狂的媽媽」、「根本沒有恢復期吧」。但她自爆，拍露肚照過完癮後，馬上默默換回哺乳衣，「怎麼有種淡淡的憂傷？」笑翻大家。

事實上，唐葳孕期就將體重控制得很好，前期甚至完全沒變胖，主要是因為吃得營養但清淡，而且懷孕後還是持續運動，包括瑜珈、重訓和一點有氧運動，也會利用工作機會外出走走，讓自己保持愉快心情，當一個健康孕婦。

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