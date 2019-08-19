ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

不想動的李瑞鎮變了！《小森林》盯小孩笑到酒窩穿破臉頰

臺灣歐妮哈韓誌 臺灣歐妮

臺灣的歐妮迷上韓國的韓國⇋台灣大小事

文／臺灣歐妮

韓綜《小森林》開播，看了一集所以我來劇透了～這是一檔為了小朋友能夠接觸大自然，讓明星們化身保姆帶著孩子們在森林中的屋子盡情玩耍的清新綜藝。最後訂下了四位藝人來到小森林中，分別是李瑞鎮、李昇基、朴娜勑、庭沼珉。

▲小森林,李昇基,李瑞鎮,朴娜勑,庭沼珉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

才第一集播畢就等不及的打開，原因是什麼，當然就是要看李瑞鎮有多不想動（不是），看過《三時三餐》（或稱一日三餐）裡美大哥，應該都知道他多麼的～大哥樣，但是，美大哥最莫名的魔力也是從這裡延伸，口嫌體正直，嘴巴說著不要，身體倒是很誠實，面對所有的要求也要有標準SOP，「幹嘛做這個，不要」再默默地完成，然後得到所有人的讚賞，最後笑到酒窩都要穿破臉頰這樣。

請繼續往下閱讀...

▲小森林,李昇基,李瑞鎮,朴娜勑,庭沼珉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

節目在開拍前一個月才讓四人碰面，討論想像中節目要有的內容，席間說了些覺得要辦到不是那麼容易的事，比如昇基說他想要考兒童心理學證照，沼珉聽到也喊著說她有興趣，我以為這很難？沒想到他們做到了，雖然只有初級，讓我又懷疑了一下，是不是很簡單，哈哈。

▲小森林,李昇基,李瑞鎮,朴娜勑,庭沼珉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《三時三餐》中幾乎只動口、不太動手的美大哥，節目組說看中他的原因也是因為《三三》？（罰節目組再去看一次《三三》XDDD）美大哥都承認料理都是艾力（Eric）做的了，哈哈，但是，在《小森林》他也同樣的像前面說的魅力反轉，到了小森林屋的那天，鏘鏘鏘鏘～他竟然考了兒童料理證照！！這男人...嘖嘖嘖～

不只如此，連美大哥對孩子的溫柔樣也讓我覺得他的魅力大爆發，大野狼竟然變成了小白兔（是這樣形容的嗎？）到底他做了什麼？

▲小森林,李昇基,李瑞鎮,朴娜勑,庭沼珉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

學木工、學兒童瑜珈、學手作玩具...在第一集的節目中有許多的看點，雖然我看的綜藝很少，會入迷的綜藝更少，但才一集就讓我想繼續看著這節目，想看昇基怎麼帶孩子、娜勑怎麼在孩子面前搞笑、沼珉又會使出什麼手藝來征服孩子、美大哥如何被孩子們糟塌又不能生氣，還有美大哥跟昇基、娜勑不斷互相DISS，這大概也是另一種的節目療癒吧～

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

本文出自外稿作家：臺灣歐妮，看更多臺灣歐妮專欄文章

推薦閱讀

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！

南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

陌生女搭車睡倒肩膀…仔細一看是「超大咖女神」！　網暴動狂喊羨慕

陌生女搭車睡倒肩膀…仔細一看是「超大咖女神」！　網暴動狂喊羨慕

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

陌生女搭車睡倒肩膀…仔細一看是「超大咖女神」！　網暴動狂喊羨慕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小森林, 李昇基, 李瑞鎮, 朴娜勑, 庭沼珉, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿翔狠拋謝忻：沒必要聯絡！　一切以「深愛的」老婆為主
  2. 阿翔臉僵鞠躬：家人老婆就是我的全世界！　還原「偷腥61天後」婚姻生活
  3. 女團成員露點走光　崩潰大哭失眠整晚「考慮退團」！
  4. 許維芳淨灘遇大雨攪局　網友揪團⋯秒變粉絲見面會
  5. 依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福
  6. 贈票／Creamfields奶油田三度空降台灣　夢幻卡司強勢來襲
  7. 遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年　「已經接受死亡」
  8. 韓國瑜讓他發大財　郭子乾扮本尊成「最佳助選」
  9. 不想動的李瑞鎮變了！《小森林》盯小孩笑到酒窩穿破臉頰
  10. 《PRODUCE101》爆連續4季都造假！　「關鍵錄音檔曝光」警申請2次搜查令

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366