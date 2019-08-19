不想動的李瑞鎮變了！《小森林》盯小孩笑到酒窩穿破臉頰

文／臺灣歐妮

韓綜《小森林》開播，看了一集所以我來劇透了～這是一檔為了小朋友能夠接觸大自然，讓明星們化身保姆帶著孩子們在森林中的屋子盡情玩耍的清新綜藝。最後訂下了四位藝人來到小森林中，分別是李瑞鎮、李昇基、朴娜勑、庭沼珉。

才第一集播畢就等不及的打開，原因是什麼，當然就是要看李瑞鎮有多不想動（不是），看過《三時三餐》（或稱一日三餐）裡美大哥，應該都知道他多麼的～大哥樣，但是，美大哥最莫名的魔力也是從這裡延伸，口嫌體正直，嘴巴說著不要，身體倒是很誠實，面對所有的要求也要有標準SOP，「幹嘛做這個，不要」再默默地完成，然後得到所有人的讚賞，最後笑到酒窩都要穿破臉頰這樣。

請繼續往下閱讀...

節目在開拍前一個月才讓四人碰面，討論想像中節目要有的內容，席間說了些覺得要辦到不是那麼容易的事，比如昇基說他想要考兒童心理學證照，沼珉聽到也喊著說她有興趣，我以為這很難？沒想到他們做到了，雖然只有初級，讓我又懷疑了一下，是不是很簡單，哈哈。

《三時三餐》中幾乎只動口、不太動手的美大哥，節目組說看中他的原因也是因為《三三》？（罰節目組再去看一次《三三》XDDD）美大哥都承認料理都是艾力（Eric）做的了，哈哈，但是，在《小森林》他也同樣的像前面說的魅力反轉，到了小森林屋的那天，鏘鏘鏘鏘～他竟然考了兒童料理證照！！這男人...嘖嘖嘖～

不只如此，連美大哥對孩子的溫柔樣也讓我覺得他的魅力大爆發，大野狼竟然變成了小白兔（是這樣形容的嗎？）到底他做了什麼？

學木工、學兒童瑜珈、學手作玩具...在第一集的節目中有許多的看點，雖然我看的綜藝很少，會入迷的綜藝更少，但才一集就讓我想繼續看著這節目，想看昇基怎麼帶孩子、娜勑怎麼在孩子面前搞笑、沼珉又會使出什麼手藝來征服孩子、美大哥如何被孩子們糟塌又不能生氣，還有美大哥跟昇基、娜勑不斷互相DISS，這大概也是另一種的節目療癒吧～

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）