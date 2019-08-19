嗯哼、小泡芙「頭貼頭」甜對視！　劉畊宏看不下去出聲了

記者傅家妤／綜合報導

星二代小泡芙（劉宇芙）是劉畊宏、王婉霏的女兒，2017年和爸爸一起參加陸綜《爸爸去哪兒5》，與同節目的嗯哼、NeiNei、Jasper等人成為好友，近來她與小夥伴們合體聚餐，沒想到嗯哼依舊非常熱情，兩人還上演了一幕「頭貼頭」甜蜜對視，這畫面讓劉畊宏崩潰了。

▲嗯哼、小泡芙、Jasper再度聚在一起。（圖／翻攝自微博／王婉霏）

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陸綜《爸爸去哪兒5》讓眾多星二代爆出高人氣，儘管節目完結至今，已相隔近2年時間，但節目中的萌娃們私底下依舊維繫著深厚友情，近來嗯哼、小泡芙、Jasper難得再度相聚，王婉霏也在微博上曬出3人一起吃飯玩耍的畫面，並在發文中寫道：「泡芙很公主，Jasper很酷，嗯哼依然很熱情。」

▲王婉霏曬出3人一起玩耍的畫面。（圖／翻攝自微博／王婉霏）



畫面中，只見小泡芙綁著雙馬尾辮子，穿著運動短褲，露出甜美笑容，而Jasper則是戴著耳機，擺出酷炫姿勢，嗯哼在一旁像是尚未準備好，露出搞怪表情，同框畫面非常逗趣。不過最引人注目的是，其中一張照片中，嗯哼與小泡芙頭貼著頭，近距離對視，甜蜜互動萌翻眾人。

▲嗯哼、小泡芙頭貼頭，甜蜜對視。（圖／翻攝自微博／王婉霏）

不過看到這一幕的劉畊宏卻崩潰了，隨即在王婉霏發文底下留言，並附上無奈遮眼的表情符號：「嗯哼…你也太靠近了吧！」不少粉絲看了以後也紛紛笑虧：「泡芙爸爸吃醋了」、「爸爸需要再發肌肉照嗎」，也有網友留言直呼：「嗯哼放開我們的小泡芙」、「放開那女孩」，意外掀起不少熱議。

▲劉畊宏留言。（圖／翻攝自微博／王婉霏）