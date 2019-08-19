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BL神作翻拍電視劇…男男背影登熱搜！　原作者深夜怒吼「沒人通知我」揭內幕

記者陳芊秀／綜合報導

大陸禁拍同性戀劇集，不過耽美小說仍持續被翻拍，刪掉露骨同性愛情，轉化成非血緣兄弟情，仍造成追劇大熱，包括《鎮魂》、《陳情令》都成功捧紅雙男主角，白宇、朱一龍、王一博、肖戰人氣都因戲飆漲。現在又有一部耽美神作《鳳于九天》宣布翻拍電視劇，劇組率先曝光開機照，沒想到深夜原作者「風弄」喊話：「沒有人來告訴我任何消息……。」引發拍攝爭議。

▲▼BL神作《鳳于九天》宣佈翻拍，原作者深夜喊：「沒人通知我」掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

▲BL神作《鳳于九天》宣佈翻拍，男男主角背影照登熱搜。（圖／翻攝自微博）

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《鳳于九天》是作家風弄於2004年出版的小說，以架空王朝為故事舞台，描述西雷國太子「鳳鳴」，靈魂其實是從另一個時空穿越而來，因緣際會認識了攝政王「容恬」，兩人聯手統一12國，打造新的天下太平。原作中太子和攝政王有愛情線，翻拍電視版則改成莫逆之交，聯手平定亂世的熱血英雄劇，劇組曝光開機照，2大男主角一個身穿黑色長袍，一個則是紅色龍袍，雖然只曬出背影，已經成為登上微博熱搜，眾人瘋狂猜測演員名單。

▲▼BL神作《鳳于九天》宣佈翻拍，原作者深夜喊：「沒人通知我」掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

▲《鳳于九天》擁有眾多書粉。（圖／翻攝自微博）

由於《鳳于九天》是眾多書粉心中的神作，加上《鎮魂》、《陳情令》翻拍後獲得很高評價，繼2夯劇後被翻拍，格外受到矚目。不過作者風弄深夜發文，「天啊發生了什麽？！沒有人來告訴我任何消息，連招呼也沒打，演員我也不敢問，我就問問這是真消息還是假消息，有拍攝許可證？雖然我手術後還躺著裝死喵，但我不是真死了，我還是存在的，開機好歹應該知會一下的。所以……估計只是網絡謠言？​」

▲▼BL神作《鳳于九天》宣佈翻拍，原作者深夜喊：「沒人通知我」掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

▲原作者風弄深夜喊「沒人通知我」，引發議論。（圖／翻攝自微博）

風弄是大陸知名作家，人稱「弄大」，過去出版《孤芳不自賞》，被形容是「第一好看帝后小說」，翻拍電視劇由Angelababy、鍾漢良主演。她同時也是一名編劇，曾寫過以乒乓球為題材的電視劇《追球》。 

網友震驚作者渾然不知小說被翻拍，苦笑回應「作者不知道的開機」、「作者本人都不知道」、「你之前有沒有賣過改編權？還是在你不知道的情況下什麽網站幫你把改編權賣了？」作者發文暗示翻拍沒有得到本人同意，再度掀起外界揣測，對此劇組尚未作出回應。

▲▼BL神作《鳳于九天》宣佈翻拍，原作者深夜喊：「沒人通知我」掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

▲網友苦笑《鳳于九天》是作者都不知道的開機。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字

鳳于九天, BL, 耽美

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