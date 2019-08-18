黃沐妍《玩很大》被觀眾連罵2週！　崩潰認「我不會玩」求饒命：對不起行行好

記者李湘文／綜合報導

藝人黃沐妍（小豬）活躍於綜藝節目，最近參加《綜藝玩很大》5週年個人賽，卻因為背叛結盟隊友郭源元、遊戲玩不好等原因，慘被觀眾狂罵。她在前一集播出時就公開道歉，在17日最新內容播出後，因為自知表現不理想，再度發文求饒：「拜託這禮拜鄉民網友都饒饒命吧。」

▲黃沐妍參加《玩很大》5週年個人賽，卻受到負評。（圖／翻攝自臉書／黃沐妍-小豬）

黃沐妍無奈承認，自己是真的不會玩這次的遊戲，直接向所有觀眾道歉：「對不起。」她因為表現不佳，獲得的觀眾投票數不夠多，爭奪5週年特輯門票失利，求饒道：「我也沒機會去5週年，所以你們行行好吧……人非聖賢，孰能無過，我又不是遊戲天才。」

請繼續往下閱讀...

▲黃沐妍求鄉民網友饒命。（圖／翻攝自臉書／黃沐妍-小豬）

這段時間飽受批評，黃沐妍謝謝大家提出的意見，「好的意見我會思考，單純攻擊的人，也謝謝你們幫我積陰德。」她為了避免情緒受影響，最近採用朋友推薦的方法，靜心自省「我珍惜自己的價值，我珍惜別人的天賦，我在宇宙的美麗和奇妙之前心懷謙卑」，確實讓自己好過許多，也推薦給大家參考。

▲黃沐妍自責「我承認我是真的不會玩」。（圖／翻攝自臉書／黃沐妍-小豬）

看到黃沐妍的PO文，許多粉絲湧入給予鼓勵，其中也有人讚「加油，努力不懈是妳的才藝」。她看到之後備受溫暖，特別回覆：「謝謝，很感動，我終於找到才藝了！有安慰到。」也承諾以後會繼續加油。

【黃沐妍全文】

拜託這禮拜鄉民網友都饒饒命吧

我承認我是真的不會玩這遊戲 對不起：（

我也沒機會去五週年

所以你們行行好吧......

人非聖賢 孰能無過，我又不是遊戲天才～

謝謝你們，感恩的心，好的意見我會思考，單純攻擊的人，也謝謝你們幫我積陰德

謝謝我朋友推薦我的方法讓我不受不好的事情影響，靜下來試著跟自己說『我珍惜自己的價值，我珍惜別人的天賦，我在宇宙的美麗和奇妙之前心懷謙卑』 如果也遇到困難的朋友，也一起試試看吧！