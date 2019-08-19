重回漫威宇宙加入《雷神4》？　冥后海拉「一直都在」解答

記者傅家妤／綜合報導

奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）在《雷神索爾3：諸神黃昏》飾演「冥后海拉」，正式加入MCU，成為漫威電影宇宙中首位重要女反派，近來《雷神索爾4》（Thor：Love and Thunder）宣布開拍，不少過去的演員都證實將回歸，因此也有不少影迷非常好奇冥后是否也會加入回歸行列，對此凱特布蘭琪日前在受訪時也給出了解答。

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▲粉絲都非常期待《雷神4》開拍。（圖／翻攝自IG／漫威）

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《雷神索爾》第4集《Thor：Love and Thunder》由《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）擔任編導，不只克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）繼續演出，娜塔莉波曼（Natalie Portman）也驚喜回鍋，就連在《復仇者3》被薩諾斯殺死的「海姆達爾」也傳出有望回歸。

而飾演該角的伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）也並沒有把話說死，還給了粉絲希望，「海姆達爾這個角色可以追溯到很久之前雷神神話中，所以我相信一定會有個很有趣的方式讓他復活。」還說如果漫威再找他回歸，自己也非常願意答應回去。

▲凱特布蘭琪飾演的「冥后海拉」可能再度回歸漫威宇宙。（圖／《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

沒想到，近來凱特布蘭琪接受《Entertainment Tonight》的訪問，提及聽到娜塔莉波曼將會在《雷神4》中飾演「女雷神」，她也感到非常開心，還說非常期待可以與自己的小孩一起看該部電影，「娜塔莉波曼在漫威宇宙的女權上一直都很友自己的主張，而且在新的階段有新的進展也是一件非常正確的事情，知道娜塔莉波曼要在裡面扮演一個這麼重要的角色，我真的興奮。」

▲▼冥后海拉期待可以當「女雷神」娜塔莉波曼的對手。（圖／《雷神索爾3：諸神黃昏》、翻攝自網路）

隨後，凱特布蘭琪也表示自己非常願意在新續集當中，與娜塔莉波曼當對手，還開玩笑向漫威喊話：「我會一直都在！」不過在漫威的女英雄中，「女雷神」並非她的最愛，「我真的很愛很愛驚奇隊長，塔伊加維迪提，沒有想要冒犯的意思，但驚奇隊長真的是我的最愛。」

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