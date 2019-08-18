女團成員拍MV手高舉露點！　新歌上線2分鐘秒刪…得知走光真相陷崩潰

記者陳芊秀／綜合報導

大馬女團「Amoi-Amoi」由May吳翠媚、Stella樂晴、ET王依渟、洪少琦等4人組成，原本17日要公開新歌MV《BYE BYE BYE BYE》，沒想到MV一公開就遭到下架，原因是有成員出現露點鏡頭！對此官方臉書晚間發文，並透露影片已經在處理中，請粉絲不要驚慌。

▲大馬女團Amoi-Amoi發表新歌MV，上線2分鐘遭下架，原因是成員意外露點。（圖／翻攝自臉書／Amoi-Amoi）

據《聯合報》報導，「Amoi-Amoi」眾成員穿上高衩泳裝拍MV，其中May在拍攝中有個手舉高的動作，疑似因此不慎露點，所屬唱片公司RED PEOPLE表示影片上線2分鐘就已經收到通知，影片隨後立即刪除。而May得知走光後情緒崩潰，因為當時舞蹈動作太大，拍攝時完全不知情，希望公司嚴謹看待此事，並說：「我現在最擔心走光照在網路流傳，如果被廣傳出去我真的無法面對。」同時經紀人也為此致歉。

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▲Amoi-Amoi新歌走復古風，成員穿著性感。（圖／翻攝自臉書／Amoi-Amoi）

▲Amoi-Amoi新歌挑戰各種舞蹈動作，成員May疑似動作太大導致露點。（圖／翻攝自臉書／Amoi-Amoi）

「Amoi-Amoi」官方臉書晚間發文說明，「影片已經在處理中，請粉絲勿驚慌，目前看到露點照片的網友麻煩自首並銷毀照片，我們一起期待新MV的誕生。」

▲Amoi-Amoi官方臉書回應，影片已經在處理中，請看到露點照的網友銷毀照片。（圖／翻攝自臉書／Amoi-Amoi）

成軍3年的「Amoi-Amoi」是由歌手黃明志一手打造，不過5月傳出該團將在一年內面臨解散，原因是讓公司虧太多錢，4成員得知後相當害怕，但是仍繼續受訓上課。眾人為了新歌，穿上高衩泳裝加上韻律褲，緊身剪裁露出魔鬼身材，目的就是要詮釋復古舞曲的多樣風格，數天前就一直打出預告宣傳，沒想到公開第一天就遭下架，官方臉書承諾，MV經過處理後會盡快重新上線。