具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

記者吳孟庭／綜合報導

曾是南韓最閃夫妻檔的具惠善與安宰賢，結婚才3年便破局，原本今晚預定要播出具惠善放閃宣言的綜藝節目《我家的熊孩子（미운 우리 새끼）》緊急重剪內容，雖然裡頭都沒有提到安宰賢的名字，但當主持人問有沒有一起下廚？具惠善的回答令人驚訝，原來在螢幕前展現超強料理手藝的安宰賢，居然在家完全不一樣。

▲具惠善《熊孩子》說安宰賢手藝從沒享用。（圖／翻攝自SBS）

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《我家的熊孩子》每集都會找女藝人擔任特別主持人，剛好今（18日）晚間要播出的內容，就是找來具惠善擔任主持人。她登場至節目進行中段，製作單位巧妙避開了婚姻話題，只有主持人稱讚她「本人更美、感覺比實際年紀小10歲」等，就結束了開場。

而播出到一半，主持人申東燁問到「在家會（和安宰賢）一起下廚嗎？」由於安宰賢在南韓綜藝節目《姜食堂》中展現了料理才華，許多人都很羨慕具惠善有個會做飯的老公，但她的回答令人意外，「都叫外賣來吃，總是！」

其實《我家的熊孩子》是在具惠善爆出婚變之前便錄好，製作單位透露，她原本錄了老公令人意外的一面，以及大家都無法預料的『衝擊結婚生活』，甚至還將公開與安宰賢第一次接吻的幕後故事等。」甚至以「以刺激的說明」描述兩人初吻，包含她大膽的肌膚接觸，讓安宰賢不禁說出「這是瘋了吧？」等言語，對方甚至差點要從車裡逃走，讓大夥臉紅心跳。可惜因為臨時爆出離婚消息，製作單位已全數剪掉。