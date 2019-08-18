又一BL小說《鳳于九天》改編電視劇！雙男主角背影曝光…網瘋猜名單

記者林奕如／綜合報導

BL耽美小說改編電視劇大紅，雙男主角《鎮魂》、《陳情令》都引爆熱潮，18日宣布根據風弄同名小說《鳳于九天》開拍，不過劇組賣關子未宣布主角是誰，僅PO出雙男主角的背影合照，引發網友狂好奇主角到底是誰。

▲《鳳于九天》開拍，雙男主引爆好奇。（圖／新浪微博、鳳于九天官微）

該作品是2004年出版，故事講述主角鳳鳴在上學的途中因為救小孩不幸身故，但是這位小孩的父親擁有超能力，為了答謝鳳鳴，將鳳鳴在異時空救活，而鳳鳴也成為了西雷國的太子，不過鳳鳴發現自己似乎和攝政王容恬關係不單純，很好，容恬也是聰明之人，發現了太子不是之前的太子，對於他的身份產生了興趣，繼而發生的一系列故事。

請繼續往下閱讀...

▲《鳳于九天》宣布開拍。（圖／鳳于九天官微）

大陸電視劇禁止出現同性戀、婚外情、早戀、穿越等「不健康」內容，因此許多劇無緣見世，有些劇則為了過審，需要更改劇情，不過這幾年BL小說改編電視劇依舊盛行，原本文中描寫的雙男主「感情」，轉變成「兄弟情誼」，原本就有龐大書迷，轉為真人化後，期待爆表。

▲小說改編成電視劇，故事內容大改變。（圖／鳳于九天官微）

目前官宣開拍，但雙男主角未公布是誰演出，劇情也改為鳳鳴是一個鄉下的小孩，誤打誤撞的進入了西雷國的宮中，之後和攝政王容恬成為了莫逆之交，兩人聯合起來匡扶正義，穩定了西雷國的局勢，成就了一段傳奇人生。該劇當初預定拍攝60集，不過隨著影視環境及廣電總局禁令等影響，外界預期會做調整。