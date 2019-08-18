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蔡琴奉獻40年給舞台！　開唱突淚灑「沒有下一次的蔡琴了」

記者翁子涵／台北報導

61歲的蔡琴出道40年，今晚在TICC舉辦第3場「好新琴」演唱會，唱完《你的眼神》後，她表示：「你們之後聽到蔡琴有演唱會，我希望不要一副愛來不來的，因為沒有下一次的蔡琴了。」讓全場觀眾傻眼。

▲▼蔡琴2019【好新琴】演唱會 DAY3。（圖／記者張一中攝）

▲蔡琴今晚舉辦第3場「好新琴」演唱會。（圖／記者張一中攝）

接著她在台上解釋說：「到了我現在這年紀，還能有體力、有夢想和想法，我每次在台上唱歌都當作沒有下一場的心情，所以我毫無保留、淋漓盡致，能做多少就做多少，希望觀眾也是用這心情看我演唱會，都是當作沒有下一場」，她下週也將在台中舉辦「好新琴」演唱會。

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唱到《一生都給你》之前，蔡琴也忍不住淚崩說：「我所想的、我所做的事情、我的作風、我的堅持，都在這首歌裡，我人生就做一件事，唱歌，我的人生就跟一個人好，就是你們，我這一生都給了舞台，給了表演，給了你們，謝謝你們」，氣相當氛動人。

▲▼蔡琴2019【好新琴】演唱會 DAY3。（圖／記者張一中攝）

▲蔡琴一連演唱多首經典歌，唱到《一生都給你》前更忍不住哽咽。（圖／記者張一中攝）

▲▼蔡琴2019【好新琴】演唱會 DAY3。（圖／記者張一中攝）

蔡琴從出道以來就沒再彈吉他，這次她也挑戰自彈自唱，還以雙關語自嘲是「蔡（菜）琴」，更脫掉高跟鞋，赤腳彈吉他，「感覺脫鞋子自彈自唱感覺很文青！而且我在家裡練習時，背起吉他後才發現我彈吉他唱歌要把耳環、戒指都拿下，高跟鞋也要脫掉，這樣自彈自唱特別有FU，也有種反璞歸真的感覺。」

▲▼蔡琴2019【好新琴】演唱會 DAY3。（圖／記者張一中攝）

▲蔡琴挑戰自彈自唱。（圖／記者張一中攝）

▲▼蔡琴2019【好新琴】演唱會 DAY3。（圖／記者張一中攝）

▲蔡琴邀請擔任工作人員的外甥上台，2人大玩親親。（圖／記者張一中攝）

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