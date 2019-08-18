想念去世6年狗狗「農曆7月怎沒回來」　下秒房門自動打開…潔哥一看：是牠

記者李湘文／綜合報導

網紅潔哥（李秉潔）是愛寵人士，平時常花時間照顧流浪貓狗，自己也曾養1隻名叫阿來的狗狗，從小學一直照顧到出社會工作，直到毛孩19歲去世為止。最近農曆七月過半，她想起已經去世6年的阿來，才想著對方怎麼都沒有回來，就突然發現房門自己打開，立刻感覺到：「是牠回來看我！」

▲潔哥感覺到去世毛孩回家看她。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

潔哥跟阿來有著很深的感情，從小學三、四年級左右開始養，一相處就是10幾年的時間，「牠走的時候我簡直哭瞎了眼，哭了大約1個月才漸緩，到現在已經離開我6年多了，想到牠還是會哭。」

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▲潔哥曾養了1隻叫阿來的狗狗。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

正逢農曆7月，潔哥又想起了去世多年的阿來，未料就見到神奇的景象，「我正在想說牠怎麼都沒有回來，之前都會入夢讓我跟牠玩，突然間我房間門自己開了。」潔哥看著房門打開，發現很像阿來以前自己把門頂開的樣子，門開的寬度也跟過去差不多，就是能容納狗狗通過的距離。

潔哥原本以為是現在養的阿福開門，但探頭一看，發覺狗狗還好好的在外面看電視；而且她的房間在屋子裡側，根本不可能被風吹開門，想來想去總覺得是阿來，「我想，應該是牠回來看看我吧！」

▲潔哥現在飼養狗狗阿福。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

潔哥在臉書分享這個有點靈異又溫馨的故事，立刻勾出不少有相似經驗的毛孩爸媽分享，曾在寵物過世以後，隱約感覺到對方又回到家裡。潔哥感性回覆：「真的永遠忘不了陪伴過我們的毛孩子。」也安慰其他跟寵物離別的網友，毛孩總有一天一定會再回家看看。