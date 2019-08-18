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獨家／楊千霈生了！　產下「Q妹」升格當二寶媽

記者林彥君、傅家妤／綜合報導

楊千霈和老公婚後育有一女「娃寶」，隨後又宣布懷上二寶「Q妹」，18日晚間有消息傳出，她已經產下二胎，母女平安。經紀人稍早獨家向《ETtoday星光雲》記者證實此事，並透露Q妹體重3340公克，手腳很長遺傳爸爸，而目前楊千霈正在休養中。

▲楊千霈產下第2胎。（圖／翻攝自楊千霈Instagram）

▲楊千霈產下第2胎。（圖／翻攝自Instagram／楊千霈）

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楊千霈2016年和紡織業的老公閃婚，2018年生下大女兒「娃寶」，不過在3月初宣布成功壞上二胎，如願迎來豬寶寶，平時她不時會在社群網站上分享育兒日常，先前懷孕9個月的她還透露，自己在在懷孕期間增重14公斤，而每次產檢女兒都不露臉，索性幫腹中寶寶改名叫「Q妹」，沒想到一改名，女兒就願意露臉了，她還特別曬出女兒第一次露臉照與粉絲分享，大家也非常期待可以盡快看到「Q妹」，沒想到事隔數日，Q妹就真的出來與眾人見面了。

▲▼楊千霈 。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

▲楊千霈分享二寶的首度露臉超音波照 。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

事實上，楊千霈在懷二寶期間，不僅要照顧腹中寶寶，還要兼顧大女兒娃寶，面對新手媽咪身分跟孕期身體的折騰，常感蠟燭兩頭燒，不過幸虧期間有婆婆及媽媽的幫助，讓她可以家庭、工作兼顧，直到懷孕8個多月才留在家中好好待產，先前她還與老公、大女兒一起拍攝了一組孕婦寫真，為孕期留下紀念。

▲▼楊千霈孕婦照。（圖／宋子凡攝影工作室提供）

▲▼楊千霈孕婦照。（圖／宋子凡攝影工作室提供）

▲楊千霈孕婦照。（圖／宋子凡攝影工作室提供）

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