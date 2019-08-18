蔡琴私訊周杰倫對話曝光！　宣告新身份是他「翻譯」...原因笑炸

記者翁子涵／台北報導

蔡琴今晚在TICC舉辦「好新琴」最終場演唱會，日前屢被傳烏龍死訊的她，開場就幽默說：「大家好，我是貨真價實的蔡琴，經過那麼多次假的死亡消息，我復活了3次，我是真的在你們面前」，引來台下觀眾莞爾，她也坦言最後一場的演出心情特別激動。

▲蔡琴今晚舉辦第3場「好新琴」演唱會。（圖／記者張一中攝）



請繼續往下閱讀...

這次她特別挑戰周杰倫的經典歌《告白氣球》，蔡琴先是大讚周杰倫能唱、能寫、長得又帥，接著開玩笑說：「不要用年紀把人分開，周杰倫原來跟蔡琴是有關係的，因為我成為他很好的翻譯，很多年長的人，終於聽得懂他在唱什麼了」，一番話逗樂全場。

▲蔡琴拿烏龍死訊自嘲。（圖／記者張一中攝）



談起和周杰倫的淵源，蔡琴表示是因自己去年受邀草莓音樂節演出，最老觀眾年僅25歲，她便決定選唱《告白氣球》，蔡琴坦言：「其實一開始我害怕死了！因為周董這首歌寫得好、唱得又好聽！所以我為了要唱這首歌，還先徵求他同意，你們知道周董很酷、話又少，所以當我問他可以唱你的告白氣球嗎？他只說OK啊！」

▲蔡琴演唱周杰倫的《告白氣球》。（圖／記者張一中攝）



事後，蔡琴還特別試唱一段錄給周杰倫，並問：「我可以上台唱了嗎？」周杰倫又是酷回：「OK啊！」沒想到看完她在音樂節演出後，周杰倫就主動傳來：「哎呦，蔡姐不錯哦！」