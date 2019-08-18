《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

記者林奕如／台北報導

台劇《我們不能是朋友》熱播，劇中黎皓一（被暱稱321）從一開始被周惟惟（郭雪芙 飾）認定「好對象」，但歷經一連串事件後，發現兩人價值跟觀念大不同，她歷經掙扎期，最後決定分手，而黎皓一在最新一集「缺點盡顯」，網友整理出黎皓一5大渣點，驚呼：「真的不能嫁。」

▲黎皓一和周惟惟感情出現狀況。（圖／八大提供）



該劇只剩下最後一集就要結局，黎皓一面對未婚妻周惟惟論及婚嫁的分手不能接受，追到辦公室「逼婚」，聽到她認了和褚克桓（劉以豪 飾）睡過，更是怒氣大發，不斷怪別人，永遠以自己為中心，從不替女友考慮，不少網友直指321超級自私，每次都說「我們的計畫、我們的未來」，就算求婚時也是以自己為中心，開口說要給女友不用工作、過貴婦般生活，但其實根本沒有想過女友真正要什麼。

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▲黎皓一以自我為中心，沒在考慮女友想法。（圖／八大提供）

黎皓一省吃儉用買房，但買到房子之後，以為就是幸福，根本沒有想過維持跟女友感情，甚至沒告知周惟惟就增貸，一點也不尊重另一半，周惟惟得知後質問，他一臉不耐煩覺得女友無理取鬧，網友崩潰：「這根本是大地雷點，這點就可以直接分手。」

▲黎皓一怪罪褚克桓橫刀奪愛。（圖／八大提供）

吃醋周惟惟和褚克桓十分靠近，但被女友質問看到他和上司麥子姐在KTV摟摟抱抱，他居然回：「是她摟著我，我能拒絕嗎？」這種兩套標準，只許州官放火不許百姓點燈的另一半，讓所以人一面倒覺得真的很不OK。

黎皓一遇到問題不解決，只想怪別人，這一點絕對是讓他被PTT黑特主要原因，他一直沒有發現他和女友兩人問題，怪罪周惟惟劈腿、褚克桓橫刀奪愛，抱怨說出：「要不是因為他，我跟惟惟根本不會分手。」詢問麥子姐：「你也覺得我比不上褚克桓？」麥子姐一針見血點出盲點：「問這樣問題的男人，早就輸了。」

▲黎皓一被網友狂轟黑特。（圖／八大提供）

黎皓一陷在周惟惟決定談分手挫折中，面對爸爸一直叫他道歉，他氣急敗壞要周惟惟在長輩面前承認一切是她劈腿的錯，雖然傷心留下男兒淚，但網友狂轟不領情，他親手葬送這一份情，導致局面無法挽回，感情已經回不去，網友看到最新一集直呼：「分手口出惡言的男人真的很不大氣，沒有好好保護另一半，算什麼男人。」