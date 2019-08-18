被讚「本人比蠟像美1萬倍」　Angelababy秒送2958元紅包！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星Angelababy出道多年，在演藝圈人緣極佳，且也有不少交心閨蜜，其中與憑藉著電影《小時代》走紅的陳學冬感情也非常好，近日她被對方稱讚本人比蠟像漂亮，一開心隨即給了陳學冬人民幣666元（約台幣2958元），一句稱讚換來一個大紅包，不少粉絲看了也紛紛直呼：「想要跟Baby姐交朋友！」

▲陳學冬大讚Angelababy本人比蠟像漂亮1萬倍。（圖／翻攝自秒拍／《各位遊客請注意》）

陳學冬近來參加真人秀《各位遊客請注意》與一群素人一起旅遊，帶著一團年紀相差最大的團在大陸各個城市旅遊，近來他們到了香港，在參觀杜莎夫人蠟像館時，他一看到好友Angelababy的蠟像，隨即拍了照傳訊給對方：「這個蠟像跟妳長得也太不像了吧，妳本人非常的美，這個蠟像連妳本人萬分之一都沒有！」大讚Angelababy本人比蠟像漂亮一萬倍。

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▲陳學冬稱讚完，秒得到Angelababy給的紅包。（圖／翻攝自秒拍／《各位遊客請注意》）

沒想到，Angelababy聽到這番話，二話不說地就給了陳學冬一個人民幣666元的紅包，大讚對方「很會說話」，還解釋了當時她在為製作該蠟像量身時，才剛剛生下小海綿，身材尚未恢復，「那時候可胖了！」在聽到陳學冬說自己與該蠟像不像，她也非常開心隨即「打賞」對方，而陳學冬也非常開心地收下了。

▲Angelababy透露自己當初為蠟像量身時，自己才剛生完孩子。（圖／翻攝自微博／香港杜莎夫人蠟像館）

節目播出後，兩人的互動也掀起網友熱議，「好想擁有baby這樣的好朋友」、「求跟baby姐交朋友」，也有不少人大讚陳學冬的嘴巴很甜，「冬哥真會說話」、「陳學冬情商高啊！」

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