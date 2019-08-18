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DJ SODA穿泳衣猛抖胸！　滑出碗公半球「固定原位搖不動」…網吐槽爆：好假

記者李湘文／綜合報導

南韓DJ SODA有著甜美長相和魔鬼身材，加上常PO出穿著火辣的照片，吸引不少粉絲關注社群網站，到現在已經擁有將近千萬粉絲。她近日又上傳1支性感影片，穿著深V開到肚臍的泳衣，在鏡頭前甜笑抖動身體，然而豐滿的胸部紋絲不動，被網友吐槽看起來超假。

▲DJ SODA抖胸都不會動。（圖／翻攝自DJ SODA Instagram）

▲DJ SODA有著火辣身材。（圖／翻攝自DJ SODA Instagram）

▲DJ SODA抖胸都不會動。（圖／翻攝自DJ SODA Instagram）

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▲DJ SODA受邀上船演出。（圖／翻攝自DJ SODA Instagram）

DJ SODA近日為了參加BigCityBeats WORLD CLUB DOME輪船活動，特地前往西班牙，在海島開心發文：「到達伊維薩島了！」她穿上白色深V連身泳衣，大方袒露東西半球和美腿，一邊抖動身體，一邊甜笑著往鏡頭靠近，但不管怎麼搖，都沒有使美胸連帶跟著晃。

▲DJ SODA抖胸都不會動。（圖／翻攝自DJ SODA Instagram）

▲DJ SODA上傳性感抖胸影片。（圖／翻攝自DJ SODA Instagram）

這支影片曝光後，部分網友吐槽DJ SODA胸部不自然，留言質疑「硬過磚頭」、「很像充氣的」、「好假」、「為什麼要甩塑膠」、「我真的嚇到」。不過，也依然有許多粉絲熱情稱讚「要瘋了，真的太漂亮了」、「好美好美」、「身材太好了」，短短幾天已累積百萬人觀看影片。

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