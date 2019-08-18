打敗4女嫁偶像…升格正宮！　她產子4月曬娃「宣示主權」

記者傅家妤／綜合報導

香港男星張致恒宣布娶粉絲雯雯，卻被「女友們」接連控訴劈腿，疑似同時腳踏5條船，隨後他也發文道歉，承認同時與多人交往，未婚妻雯雯也選擇原諒，兩人月初也被爆出已經登記結婚，近日雯雯在IG上曬出抱子照，疑似向丈夫過去的舊愛宣示主權。

▲張致恒宣布婚訊後被爆出劈腿。（圖／翻攝自IG／張致恒）

張致恒先前被爆出劈腿，形象受到重挫，連演唱會也遭取消，事隔數日後，他才出面說明，除了向妻兒道歉，也向交往3年多，直到他宣布婚訊才得知自己成為第三者的前女友梁皓恩道歉，「一直以來她都以為我是和她一個人交往，直到我公開事件，才發現原來一直以來都被蒙在鼓裡，浪費了她的青春、她的時間。」

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隨後，正宮雯雯也出面力挺丈夫，選擇原諒對方過去所犯過的錯，「希望大家能給我們空間，這次是我們兩人重要的一課，這段期間，我們共同經歷情緒的起伏，只希望給爸爸盡責任陪伴寶寶成長。」

▲梁皓恩在神隱23天後報平安。（圖／翻攝自IG／梁皓恩）

而當事人之一梁皓恩神隱了超過23天後，17日在社群網站上發文報平安，稱自己知道張致恒婚訊的當下，兩人還是同居男女友的關係，當時她也大受打擊，不過事發後的這段時間，她在朋友的陪伴下，心情已經好多了。

▲雯雯發文。（圖／翻攝自IG／雯雯）

以一敵四打敗，擊敗情敵升格當上正宮的雯雯18日也在IG上抒發心情，曬出一張抱著四個月兒子「天寶」的照片，並在發文中寫道：「我知道事實及真相就已經足夠了，現在最重要的是要堅強，以及繼續往前走。」首度主動曬出兒子的照片，此舉也被外界解讀為是在宣示主權，掀起了不少熱議。