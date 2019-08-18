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BY2《明日之子》裝假瀏海上台！　粉絲一看直播傻眼：太可怕了

記者李湘文／綜合報導

雙胞胎女團BY2參加選秀節目《明日之子》，在17日直播進行的準決賽中，順利進入前4強，將在1週後跟張鈺琪、洪一諾、馮希瑤3位選手爭奪冠軍。不過，準決賽後BY2受到的議論不斷，不只被觀眾質疑「走音嚴重還晉級」，就連不適合的妝髮也成為話題焦點。

▲BY2《明日之子》假瀏海被吐槽爆。（圖／翻攝自微博／by2girl）

▲BY2參加《明日之子》，順利進入總決賽。（圖／翻攝自微博／by2girl）

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BY2從參加節目初期開始，就幾乎一直以黑色、長瀏海、馬尾髮型亮相，但在準決賽舞台上，似乎是為了給觀眾耳目一新的感覺，改以新的造型登台，不只戴上長到腰際的假髮，還特別加上假的短瀏海。不過，因為假瀏海是咖啡色，跟BY2原本的髮色有色差，在節目播出時被觀眾一眼看出是假的，意外引發熱議。

▲BY2《明日之子》假瀏海被吐槽爆。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲BY2《明日之子》假瀏海被吐槽爆。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲BY2的妝髮、瀏海色差被吐槽。（圖／翻攝自騰訊視頻）

對此，不少網友都大力吐槽，認為造型師不夠用心，「節目組經費是都花哪了」、「看她們的妝髮太可怕了，為什麼要搞瀏海」、「真的被氣死了，明明姊姊們都很美」、「感覺像P上去的，好怪異」、「明明平時沒有瀏海的BY2多麼可愛」；但也有人驚呼「我以為是故意只染瀏海」，歪樓引發爆笑。

▲BY2《明日之子》假瀏海被吐槽爆。（圖／翻攝自微博）

▲BY2《明日之子》假瀏海被吐槽爆。（圖／翻攝自微博）

▲BY2假瀏海被吐槽。（圖／翻攝自微博）

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