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任達華右手刀疤永留終生！　「有的還沒感覺」遭捅心存陰影

記者陳芊秀／綜合報導

港星任達華7月在大陸廣東出席活動，意外遭到男子持刀攻擊，造成腹部、右手4指受傷，接受2次手術後，又決定在最短時間內復工。他右手傷勢較為嚴重，近日受訪坦言傷痕會「陪伴終生」，再度引發關注。

▲▼任達華右手刀疤永留終生。（圖／CFP、翻攝自琦琦微博）

▲任達華右手刀疤永留終生。（圖／CFP、翻攝自琦琦微博）

據香港《東方日報》報導，任達華傷後復出宣傳電影《小Q》，談起養傷進度，則說傷已經好得七七八八，但是右手指神經受損再接合，刀傷疤痕恐怕會「陪伴終生」。有關刀傷是否會影響右手活動能力，他則避而不談，僅透露受傷部位不能碰水，不能出汗，「（手掌）有的肌肉硬了，有的還沒有感覺」，估計還要花很長時間，同時也透露右手的靈活度，尚未恢復到原本的狀態。

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由於刺傷任達華的男子有精神疾病，任達華得知後並未向對方追究責任，對於活動主辦單位打算賠錢，也婉拒所有賠償金。他在出席電影活動時，大器回應：「過去就過去了。」不過他對遇襲一事仍心存陰影，如今感受到家人的重要性，未來打算減少工作產量，希望花更多時間陪伴家人。

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