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超毛！丁噹還原摔落舞台真相　「突然被一股力量往後拉」

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹月初出席「超犀利趴10」演出，沒想到和J.Sheon合唱時意外摔落舞台，幸好診斷後僅髖關挫傷、肌肉拉傷，她事後還到上海演出，昨晚更前往小巨蛋替前輩趙傳站台，今天終於和媒體見面，談及當下的狀況，雖然導演透過耳機叮嚀要向前走，但她被一股莫名的力量牽引向後退，一時忘記後面有升降台，就這樣摔下去2.1米高的舞台，也嚇到J.Sheon。

▲▼ 丁噹。（圖／相信音樂提供）

▲丁噹至今大部分時間都穿著平底鞋，緩和腰部不適。（圖／相信音樂提供）

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她笑說：「踩空時心裡真的罵了一句『X』，覺得怎麼又來了，好像回到小巨蛋。」原來她5年前在小巨蛋開唱時，就因踩空摔傷尾椎，幸好這次沒傷到骨頭，雖然疼痛感不減，但心裡比較沒那麼驚慌，大讚是因為平時有運動習慣，因此身體也有好的保護力。

她摔傷後幾乎不能久坐，吃飯都要站著吃，也讓媽媽擔心不已，問：「要不要乾脆不要唱了？」但責任感超強的她，完全沒有因此打消表演的念頭。現在她的右臀瘀血仍還沒退，都盡量平躺靜養，並多吃白蘿蔔、蛤蜊絲瓜，肉桂等消炎食品，禁喝咖啡和綠茶，每天泡澡2次以及冰敷，但泡澡時依照營養師建議，加入海鹽和啤酒，讓她自虧很像薑母鴨。

▲▼ 丁噹。（圖／相信音樂提供）

▲ 丁噹泡澡時會加入啤酒，讓她自虧很像薑母鴨。（圖／相信音樂提供）

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