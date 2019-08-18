安妮簽書穿這樣！透明禮服露蜜臀...轉正面「胸前中空」東西半球全看光

記者林彥君／台北報導



安妮昨舉行《透明的妮》寫真書簽書會，她為了胸前深V透明鏤空水鑽禮服，呼應書名的禮服，同時也勤健身。簽書會前一天安妮開直播，和粉絲聊天提到為了在簽書會美美的，最近沒有吃飽，結果隔天在簽書會上，粉絲帶著麵包、點心和卡片給安妮，讓她很感動，「雖然很餓但是心很溫暖。」

▲安妮辦簽書會穿著火辣。（圖／VJ攝影提供）



安妮一上台先跟粉絲打招呼，她拍寫真書上山下海，整整拍了3天，積極運動健身及嚴格控制飲食，「我的腹肌終於現身，曲線也更加完美，皮膚身材也變得光滑緊實，辛苦換來的代價很值得，你們喜歡嗎？」

她鼓勵粉絲一定要愛自己，「其實我不是一個很有自信的女生，但是我很努力，也堅定的相信自己，總有一天夢想會成真的！很多人都在追求完美這件事，其實只要好好照顧保養自己，多愛自己，漂亮就會散發從裡到外，我們都是不完美，但是都有獨一無二的特色。」

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▲安妮穿著透明禮服。（圖／伊林娛樂提供）



排第一位的粉絲專程從南部北上，還有日本粉絲遠道而來，還有人簽完書後，想再跟安妮互動，現場再買書重排隊，安妮也很貼心，滿足粉絲簽書福利，粉絲要求簽日文、英文、俄羅斯文都有，安妮通通簽。活動尾聲安妮和水靈出版社做公益，在背板帆布上親吻簽名準備義賣，自己先喊價1000元，有粉絲直接喊2000元，事後會公布捐贈明細，金額全數會捐出財團法人流浪動物之家基金會。





▲安妮舉辦寫真書簽書會。（圖／伊林娛樂提供）