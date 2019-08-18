李晨暴瘦2原因曝光！　工作人員揭真相「與范冰冰無關」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星李晨與范冰冰6月無預警宣布分手，2人4年情告吹，消息震驚娛樂圈，不過日前他現身張杰的演唱會，與謝娜拍下合照，沒想到卻被指神色憔悴，且整個人也消瘦了不少，對此他的工作人員特別出面幫忙解釋，他暴瘦原因與情傷無關。





▲李晨近照曝光，整個人消瘦了不少。（圖／翻攝自微博／謝娜）

請繼續往下閱讀...

謝娜日前在社群網站上發文，「補上杰哥演唱會那天和朋友們的部分合照，有音樂有朋友，完美，愛你們！」感謝圈內好友力挺老公張杰的演唱會，其中她與李晨的合照意外引起了不少關注，照片中李晨的臉色很白、眼窩凹陷，臉也瘦了一大圈，下巴變得很尖，整個人看起來有些許憔悴，即便硬擠出微笑，但神色看起來依舊顯得非常疲備。

▲外界傳聞李晨因為分手承受了不少壓力。（圖／翻攝自微博／李晨）

這是李晨在宣布分手後，近照首度曝光，當時有不少粉絲都非常震驚，紛紛留言直呼：「感覺李晨瘦了好多」、「眼眶感覺都熬進去了」，掀起不少熱議，隨後甚至有消息傳出，他是因為分手後，各種猜測、傳聞層出不窮，他的一舉一動也備受關注，因此承受了許多壓力，甚至還有傳言稱他患上輕微憂鬱症，導致日漸消瘦。

對此，李晨身邊的工作人員隨即出面否認，並解釋他並沒有暴瘦，據大陸媒體《新浪娛樂》報導，他的工作人員指出，他看起來消瘦，一方面是因為修圖加上拍攝角度與燈光的照射，另一方面是他接了新劇，而裡面的角色需要他從十幾歲的少年開始演，因此不能看起來太健壯，李晨為了角色需要，所以才要控制體重。