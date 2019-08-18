霸道總裁揪女友同居…打掃只要求一件事！　「臥室補充面紙」網懂了羞炸

記者陳芊秀／綜合報導

日本深夜劇尺度向來無極限，最近熱播中的《咖啡遇上香草》，改編自超人氣少女漫畫，描述霸道總裁對女大生一見鍾情的故事，超羞恥對白讓觀眾少女心炸裂。該劇最新一集描述男女主角展開同居生活，他捨不得女友辛苦做家事，只要求對方「臥室補充面紙」，背後原因在日網掀起一陣討論！

▲《咖啡遇上香草》臥室面紙引起追劇觀眾討論。（圖／翻攝自推特）

《咖啡遇上香草》改編自朱神寶的同名漫畫，稱霸餐飲界的年輕社長「深見宏斗」，某一天在咖啡廳解救了被騷擾的女大生「白城理沙」，兩人火速墜入情網。由於女主角太單純，總讓他無法克制內心佔有慾，談戀愛獻上赤裸情話，包括「我不想就這樣放妳回去」、「下次再露出這麼可愛的表情，我就不忍耐了」、「妳的全部我都要」、「在我身邊慢慢長大吧」、「感受我的全部，只看我一個人」、「在隱瞞些什麼，讓妳的身體告訴我，不老實招來就不停下來哦。」每句台詞都帶有挑逗情慾的涵義，讓看似普通級的浪漫愛情劇，意外在挑戰放送尺度。

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▲《咖啡遇上香草》描述霸道社長愛上單純女大生，戀愛對白意外挑戰尺度。（圖／翻攝自推特）

▲《咖啡遇上香草》深見社長佔有慾強，緊摟純萌女友「在我身邊慢慢長大吧。」（圖／翻攝自推特）



▲《咖啡香草》床戲加上18禁對白，讓追劇粉絲心臟狂跳。（圖／翻攝自推特）



最新一集中，女主角理沙遭到跟蹤狂襲擊，危急之際深見社長趕到，不過他再也無法放心愛的人獨自回家，要求住在一起同居。相愛的兩人開始同住一個屋簷下，見女友穿起圍裙要做家事，他則是時常出手相助，甚至拿起吸塵器就自己打掃了，讓女友心情一陣沮喪，這時他低聲開口：「妳去臥室幫我補充面紙吧。」只是這個要求對女主角來說太過簡單，不過他俯身在女友耳邊柔聲說：「如果沒有這個妳也會很困擾吧。」瞬間讓女友眼神慌張起來。

▲深見社長受不了讓女友獨自一人，開口「和我一起住吧。」（圖／翻攝自推特）

▲男女主角在花火絢爛下約好同居，甜蜜劇情又升級。（圖／翻攝自推特）



▲女主角理沙自信滿滿，穿上圍裙要幫忙打掃。（圖／翻攝自推特）

▲深見社長捨不得讓女友動手，只要求「臥室補充面紙」。（圖／翻攝自推特）



▲深見社長在女友耳邊柔聲暗示：「沒有那個妳也會很困擾吧。」（圖／翻攝自推特）



男主角的台詞神還原漫畫原作情節，同時引發追劇觀眾瘋狂聯想，有人留言「這段太可愛了吧！又好色」、「補充面紙是那個意思吧」、「這部戲每次都讓人心臟狂跳」、「理解這段台詞的我，好像跟著深見慢慢長大了。」就在大家好奇臥室面紙時，扮演「深見社長」的櫻田通則在私人推特留言，「該補充面紙了，我有鼻炎啊。」

▲追劇網友好奇臥室面紙的用處，櫻田通發文：「我有鼻炎啊。」（圖／翻攝自推特）

《咖啡遇上香草》描述霸道總裁愛上平凡女大生的過程，除了100%還原漫畫情節，同時也讓不少觀眾聯想到陸劇《奈何BOSS要娶我》，吸引不少愛追甜寵劇的女性觀眾。《咖啡香草》雖然是低成本深夜劇，但是每週播出後，網路播放量完全不輸夏季黃金時段播出的日劇，根據影音平台Tver統計，該作每週上線必定是電視劇榜冠軍，單集播放量已經突破100萬，打破了電視台有史以來的紀錄，男女主角櫻田通、福原遙雙雙人氣大增。

▲《咖啡遇上香草》單集網路播放量突破100萬，每週上線必奪冠軍。（圖／翻攝自推特）