ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

JB與磪有情握手被質問「為什麼牽？」　「滿分回答」網笑：隊長無所畏懼！

記者古靜兒／綜合報導

南韓藝人JB（林在範）是男團GOT7的隊長，目前也是綜藝節目《傻瓜們的監獄生活》固定主持班底。他日前在節目中和女團成員即興合作，表演結束後與女方握手卻被另一主持人調侃，但JB機智地反擊該主持人，彼此幽默地拋梗接梗，讓網友大讚他根本綜藝魂爆發。

▲JB在節目上和磪有情握手被鄭亨敦調侃，他卻反擊對方，場面非常搞笑。（圖／翻攝自Facebook、Instagram／GOT7、weki_meki）

▲JB在節目上和磪有情握手被鄭亨敦調侃，他卻反擊對方，場面非常搞笑。（圖／翻攝自Facebook、Instagram／GOT7、weki_meki）

請繼續往下閱讀...

《傻瓜們的監獄生活》是一檔真人實境秀節目，出演的主持人班底和來賓需要分組進行各種遊戲，推理並找到節目當中的「黑手黨」（即臥底），節目最新一集中，JB和該集嘉賓，即女團Weki Meki成員磪有情即興合作了GOT7的《Hard Carry》舞蹈表演，兩人未經綵排卻跳出「刀群舞」，令現場一票主持人及嘉賓相當驚艷。

表演結束後，為表謝意的JB與對方握手，卻被另一主持人鄭亨敦作弄，他被抓著衣領問道「為什麼牽她的手？」原以為會驚慌道歉的JB回頭反嗆：「當然要這時候牽啊，不然要等到什麼時候才牽？」機智地接住主持人的綜藝梗，讓粉絲大呼超搞笑。

▲JB在節目上和磪有情合作表演。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲JB在節目上和磪有情合作表演。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲JB在節目上和磪有情合作表演。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲為表謝意的JB和磪有情握手。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

由於偶像事務繁忙，鮮少能夠成為節目的固定主持班底，因此JB接下該節目的主持後，不少粉絲和網友都很期待他的表現，如今能夠順利地接梗，還可以巧妙化解女團成員被調侃的尷尬，許多網友都紛紛稱讚他的機智反應：「這個回答太好笑，太順理成章了」、「隊長無懼任何威脅」、「兩個偶像的互動太可愛了！」

▲JB在節目上和磪有情合作表演。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲JB被鄭亨敦質問為何牽磪有情的手。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲JB在節目上和磪有情合作表演。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲JB機智反擊笑翻網友。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲JB與磪有情合作《Hard Carry》舞蹈表演，並且與鄭亨敦互相拋接梗的影片。（翻攝自YouTube／tvN）

推薦閱讀

華晨宇曬《明日之子》雅痞造型！　「金屬指套＋刺繡西裝」網讚：被勾魂了

華晨宇曬《明日之子》雅痞造型！　「金屬指套＋刺繡西裝」網讚：被勾魂了

賴冠霖因「這件事」暴怒PO文！　呼籲粉絲「將心比心」：大家是文明人

賴冠霖因「這件事」暴怒PO文！　呼籲粉絲「將心比心」：大家是文明人

T.O.P退伍首曬「與GD合照」！　隊友並肩背影惹哭粉絲

T.O.P退伍首曬「與GD合照」！　隊友並肩背影惹哭粉絲

女粉沾「渾濁黏液」氣哭求肉搜！　瘋傳男子看Red Velvet表演「現場DIY」

女粉沾「渾濁黏液」氣哭求肉搜！　瘋傳男子看Red Velvet表演「現場DIY」

邕聖祐帥氣「瞬間」被前隊友打槍　另類留言「你改名了？」網笑：快看劇！

邕聖祐帥氣「瞬間」被前隊友打槍　另類留言「你改名了？」網笑：快看劇！

鄧倫炫耀「追星成功」曬燦笑PO合照　溫暖對男神表白：不可替代

鄧倫炫耀「追星成功」曬燦笑PO合照　溫暖對男神表白：不可替代

《爸爸》天天曬4歲妹妹處女走秀照　「丹鳳眼瓜子臉」網呼：基因太強大！

《爸爸》天天曬4歲妹妹處女走秀照　「丹鳳眼瓜子臉」網呼：基因太強大！

朴敏英被爆和「她」同遊西班牙！　「回眸燦笑＋香肩美背」網呼：我可以

朴敏英被爆和「她」同遊西班牙！　「回眸燦笑＋香肩美背」網呼：我可以

神童求幫萌犬取名　銀赫搞笑回「Sorry+Sorry」網：炒豬肉和蓋飯不錯

神童求幫萌犬取名　銀赫搞笑回「Sorry+Sorry」網：炒豬肉和蓋飯不錯

Angelababy、楊冪誰比較美？　陳學冬「高情商回答」破解送命題被讚爆

Angelababy、楊冪誰比較美？　陳學冬「高情商回答」破解送命題被讚爆

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫：人氣歌手

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

JB, 磪有情, GOT7, Weki Meki, 鄭亨敦

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 安妮簽書穿這樣！透明禮服露蜜臀...轉正面「胸前中空」東西半球全看光
  2. 超毛！丁噹還原摔落舞台真相　「突然被一股力量往後拉」
  3. 李昇基根本孩子王！4歲女童目睹他照顧別的女生瞪眼：那我呢？
  4. 詹姆斯岡恩積極「明示」！《自殺突擊隊》重啟版反派是他
  5. 許凱被女演員「狠掐屁股」畫面流出！　網怒轟性騷擾…公司老闆反擊嗆爆
  6. 砸3000萬元...哈林一看被嚇到　驚爆：蕭敬騰未來要搞這事
  7. 霸道總裁揪女友同居…打掃只要求一件事！　「臥室補充面紙」網懂了羞炸
  8. JB與磪有情握手被質問「為什麼牽？」　「滿分回答」網笑：隊長無所畏懼！
  9. 李晨暴瘦2原因曝光！　工作人員揭真相「與范冰冰無關」
  10. 黃磊曬二女兒「多妹」新畫作　作品尺寸跟人一樣高…網驚：5歲畫得比我好！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366