JB與磪有情握手被質問「為什麼牽？」　「滿分回答」網笑：隊長無所畏懼！

記者古靜兒／綜合報導

南韓藝人JB（林在範）是男團GOT7的隊長，目前也是綜藝節目《傻瓜們的監獄生活》固定主持班底。他日前在節目中和女團成員即興合作，表演結束後與女方握手卻被另一主持人調侃，但JB機智地反擊該主持人，彼此幽默地拋梗接梗，讓網友大讚他根本綜藝魂爆發。

▲JB在節目上和磪有情握手被鄭亨敦調侃，他卻反擊對方，場面非常搞笑。（圖／翻攝自Facebook、Instagram／GOT7、weki_meki）

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《傻瓜們的監獄生活》是一檔真人實境秀節目，出演的主持人班底和來賓需要分組進行各種遊戲，推理並找到節目當中的「黑手黨」（即臥底），節目最新一集中，JB和該集嘉賓，即女團Weki Meki成員磪有情即興合作了GOT7的《Hard Carry》舞蹈表演，兩人未經綵排卻跳出「刀群舞」，令現場一票主持人及嘉賓相當驚艷。

表演結束後，為表謝意的JB與對方握手，卻被另一主持人鄭亨敦作弄，他被抓著衣領問道「為什麼牽她的手？」原以為會驚慌道歉的JB回頭反嗆：「當然要這時候牽啊，不然要等到什麼時候才牽？」機智地接住主持人的綜藝梗，讓粉絲大呼超搞笑。

▲JB在節目上和磪有情合作表演。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲為表謝意的JB和磪有情握手。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

由於偶像事務繁忙，鮮少能夠成為節目的固定主持班底，因此JB接下該節目的主持後，不少粉絲和網友都很期待他的表現，如今能夠順利地接梗，還可以巧妙化解女團成員被調侃的尷尬，許多網友都紛紛稱讚他的機智反應：「這個回答太好笑，太順理成章了」、「隊長無懼任何威脅」、「兩個偶像的互動太可愛了！」

▲JB被鄭亨敦質問為何牽磪有情的手。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲JB機智反擊笑翻網友。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲JB與磪有情合作《Hard Carry》舞蹈表演，並且與鄭亨敦互相拋接梗的影片。（翻攝自YouTube／tvN）