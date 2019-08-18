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夏宇童單親遭指不正常　她回嗆「不要說我媽」對方爆氣：沒教養！

記者林彥君／台北報導

夏宇童上衛視中文台《一袋女王》分享自己曾經踩過的愛情地雷。夏宇童說曾發現前男友偷賣她的名牌包，損失近30萬，她趕緊分手不想再養內賊，除此之外還曾遇過被男友媽媽歧視自己是單親，她回嗆，對方還惱羞成怒繼續罵她，讓她哭到不行，當場離開。

▲▼夏宇童。（圖／翻攝自臉書）

▲夏宇童是單親家庭。（圖／翻攝自臉書）

夏宇童說有次參加男友的朋友聚會，和當時的男友交往一年多，她和男友的朋友都熟識，其中有個朋友提到，上次那個名牌包才賣3、4萬元，覺得好便宜。夏宇童這才驚覺原來自己遍尋不到的名牌包竟然被男友拿去偷偷轉賣。

夏宇童也說到曾經交往過一任男友，男友的媽媽知道夏宇童是單親，碰面的第一句話卻直問說：「像妳們這樣不太正常的家庭，生活環境還可以嗎？」夏宇童想說男友媽媽應該是好意，沒有想太多。

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▲▼利菁謝罪後1周…隔空喊話孫協志。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）

▲夏宇童在節目中分享曾被男友媽。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）

在吃飯時夏宇童不小心將刀叉刮到餐盤發出聲音，沒想到男友媽媽和阿姨竟然說：「你看吧！就是沒有教嘛！」讓夏宇童抑制怒氣的說：「不好意思，妳可以說我沒有禮貌，但是不可以說我媽媽。」對方竟然氣得和夏宇童的男友說：「你看沒有人教，沒有教養，這種人你還要在一起？」男友不但沒幫夏宇童說話，還要她快點跟媽媽道歉，讓夏宇童哭著轉身離開現場。
 

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