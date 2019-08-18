李亦捷奪影后吸引日片注意！合作日本星二代「又驚又喜」

▲李亦捷奪后後受邀參與《我是舉重人》演出。（圖／蜜蜂工房提供）

記者林映妤／台北報導

《當愛來的時候》李亦捷今年以《野雀之詩》奪下第21屆台北電影獎影后後，隨即被日本片商相中，決定與她合作台日合拍電影《我是舉重人》（われらリフター，暫譯），首次登上東瀛電影舞台！

李亦捷開心表示：「能有這次的機會自己是又驚又喜，機會來得太快，雖然已經得到最佳女主角的殊榮，但在演員之路上還有很多需要學習的地方，這次參與日本電影自己是躍躍欲試！」

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▲《我是舉重人》李亦捷、渡邊裕太。（圖／蜜蜂工房提供）

《我是舉重人》是一部因應2020東京奧運的運動青春熱血喜劇，預計在奧運前於亞洲各國上映。電影17日在日本開拍，男主角為渡邊徹、榊原郁惠之子，星二代渡邊裕太，日本製片竹山昌利堅持和台灣合作，認為台日歷史交疊相當深厚，希望透過真實的歷史故事，結合運動等台日元素來呈現這部電影作品。

《我是舉重人》由國片《志氣》導演張柏瑞操刀，更找來曾獲得第28屆金馬獎最佳原作劇本獎的楊順清擔任監製。製作人張恭懷說：「劇本準備2年，憂愁找不到導演，因緣際會找到張導演，剛好近期正好回味《志氣》這部作品，看了十分感動，並湊巧有管道介紹，想不到導演很快就答應拍攝，一切都是緣分。」