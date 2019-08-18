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超兇網紅認了有性買賣！　下海2年「還找得到客人分享心得」…直播淚崩曝辛酸原因

記者潘慧中／綜合報導

南韓女神級網路紅人「花子」擁有天使臉孔、魔鬼身材，在社群平台享有超高知名度，怎料日前卻被另一名網紅「鄭演員」爆料她曾賣淫長達4年，對此，她近日在直播中淚崩坦言確有此事，「那時候真的很想趕快動變性手術」，背後原因令人格外心疼。

▲▼網紅花子。（圖／翻攝自花子Instagram）

▲▼花子是南韓知名直播主。（圖／翻攝自花子Instagram）

▲▼網紅花子。（圖／翻攝自花子Instagram）

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鄭演員拍影片爆料，花子從2014年開始從事非法性交易，2017年還能在某個性交易論壇查到女方的照片和相關資訊，他表示網路上有不少「客人」分享交易的具體內容、時間、價格與心得，他怒控女方：「一邊做違法的事，一邊還繼續當直播主！」

隨著爆料影片在網路流傳，花子決定打破沉破，她開直播承認曾非法賣淫，3個月內賺了約2千萬韓元（約51萬元新台幣），但她表示因為當時很想快點完成變性手術，才會出此下策，2016年當起直播主後就沒做了，她也強調如果警察真的找上門，她會配合調查並暫停直播工作。

▲▼網紅花子。（圖／翻攝自花子Instagram）

▲花子坦承曾經賣淫。（圖／翻攝自花子Instagram）

事實上，花子從小就熱衷男扮女裝，非常嚮往變成女生才決定動變性手術，術前先到醫院接受精神鑑定，回答上百個問題，醫生根據結果分析她內心有50％是男生、50％是女生，確認精神沒有異常才能動手術。

▲▼網紅花子。（圖／翻攝自花子Instagram）

▲花子從小就想當女生。（圖／翻攝自花子Instagram）

術後，花子表示一開始並不覺得疼痛，逛街血拼都沒有大礙，但麻醉退了以後，她頓時痛到無法走路，她形容就像「生殖器官被拔掉」一樣痛不欲生，只能硬彎著腰回家，但回到家即便躺著也沒有比較好，有次剛好被貓咪踩到傷口，「覺得當下快死掉」，只好先把寵物託付給朋友飼養。

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