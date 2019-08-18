HowHow合體「木村拓哉」開唱！　躲房間偷做這事被阿福抓包了

▲廖文強邀來網紅HowHow（左）擔任演唱嘉賓。（圖／寬宏藝術／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

廖文強日前受訪被說酷似日本男星木村拓哉，他17日在台北Legacy舉辦「背光的人」演唱會，深情演唱時也被台下歌迷大喊：「木村拓哉」，讓現場笑翻，對於被指撞臉，他先前就忍不住在臉書自嘲，演唱會嘉賓之一的吳汶芳更在底下吐槽：「好了，快醒醒。」

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▲廖文強在台北Legacy開唱。（圖／寬宏藝術／何樂音樂提供）



這次開唱，廖文強邀請超人氣網紅HowHow擔任嘉賓，HowHow坦言每晚都在家反覆練唱《長大的生活》，至於有無請教身為歌手的老婆阿福？他笑說：「不好意思給她聽，都關起門來練」，但阿福經過時有問他：「你在唸什麼？」而廖文強被問對HowHow的歌聲評價時，也不改一貫賤嘴風格說：「本來就不是因為他歌聲找他的。」

▲吳汶芳（左）特地穿上蕾絲擔任廖文強演唱嘉賓。（圖／寬宏藝術／何樂音樂提供）

廖文強也和吳汶芳首次合體演唱《左右》，吳汶芳透露自己為了演出，第一次穿著黑色蕾絲，難得展現性感，沒想到廖文強回答超解：「那麻煩下次不要了。」廖文強更加碼爆料看過她最「撩」的一次是某個校園演唱會時，吳汶芳對台下學生說：「接下來是最後一首歌」，引來全場哀嚎，沒想到吳汶芳竟回：「不要抱怨…….抱我」，嚇壞大家。

他昨晚開唱，狂吸千名歌迷力挺，讓曾經演出一張票都沒人買的廖文強，一開場演唱新歌《一步》時，不到1分鐘就淚崩，他坦言前幾天公司同事就在賭他多快會哭，果真如大家預期「超快！」