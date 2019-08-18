ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《陳情令》官宣演唱會！網敲碗「肖戰、王一博組限定男團」

記者林奕如／綜合報導

肖戰、王一博主演《陳情令》成為今夏熱門兩大男神，劇中兄弟情誼真摯，被網友組成「忘羨CP」，創下許多經典畫面，大結局更是讓粉絲看哭，不過熱潮還沒有散，最新官宣大陸將舉辦「演唱會」，泰國則是有「粉絲見面會」規劃。

▲肖戰（左）在《陳情令》呼喊王一博劇中名字高達122次。（圖／WeTV提供）

▲▼肖戰、王一博在《陳情令》被網友配對「忘羨CP」。（圖／WeTV提供）

▲肖戰在《陳情令》呼喊王一博劇中名字高達122次。（圖／WeTV提供）

請繼續往下閱讀...

肖戰2015年參加選秀節目《燃燒吧少年》，組成X玖少年團出道，跨足戲劇演出逐漸受到關注，今夏以瀟灑不羈魏無羨一角爆紅，戲劇邀約不斷，新戲將和楊紫合作《餘生，請多指教》，由於和楊紫合作男星鄧倫、李現都大紅，被說有「旺夫體質」，更讓人關注肖戰後續人氣。

▲《陳情令》將舉辦演唱會。（圖／翻攝陳情令官微）

▲《陳情令》即將舉辦演唱會。（圖／陳情令官微）

王一博以男團UNIQ出道，為團內主領舞，還是一名職業摩托車賽車手，在此劇飾演飾演藍忘機，裝扮仙氣十足，圈粉無數，不只擔綱男主角，也和肖戰一起演唱《無羈》作為戲劇主題曲，收錄在戲劇原聲帶《陳情令國風專輯》中，每一位主角也有人物曲，因此若要開演唱會，不擔心沒歌唱。

▲網友用《陳情令》組成101。（圖／翻攝新浪微博）

▲網友之前就曾以演員組成《陳情令101》。（圖／新浪微博）

其實從《陳情令》開播時，網友們先在網上掀起《陳情令101》話題，演員們顏值爆表、會演戲，基本上每個都能唱能跳，可以組一個男團了，投票結果最終以魏無羨為首組成了陳情男團。

推薦閱讀

獨／毛加恩婚禮伴郎伴娘「天菜等級」！郭雪芙義氣挺10年閨蜜羅雯

獨／毛加恩婚禮伴郎伴娘「天菜等級」！郭雪芙義氣挺10年閨蜜羅雯

專訪／我唯一做的家事是擠牙膏！袁艾菲放閃「老公超寵」點頭嫁了

專訪／我唯一做的家事是擠牙膏！袁艾菲放閃「老公超寵」點頭嫁了

王瞳、馬俊麟「曖昧餵食片」被曝光！　女方無奈回應了

王瞳、馬俊麟「曖昧餵食片」被曝光！　女方無奈回應了

獨／珍貴手稿曝光！阿亞梅揭秘《不能是朋友》設想「3版本」結局

獨／珍貴手稿曝光！阿亞梅揭秘《不能是朋友》設想「3版本」結局

《不能是朋友》渣男褚克桓壞到惹人愛！劉以豪：跨出10年安全感

《不能是朋友》渣男褚克桓壞到惹人愛！劉以豪：跨出10年安全感

「七月男友」古裝一樣帥！李現《劍王朝》合作「最美黃蓉」爆關注

「七月男友」古裝一樣帥！李現《劍王朝》合作「最美黃蓉」爆關注

馬俊麟一早發文嘆「悲慘大時代」　切割王瞳：不再有牽連了

馬俊麟一早發文嘆「悲慘大時代」　切割王瞳：不再有牽連了

雷／《陳情令》結局洗三溫暖！忘羨CP瀟灑分手「最後一秒回頭笑了」粉看哭

雷／《陳情令》結局洗三溫暖！忘羨CP瀟灑分手「最後一秒回頭笑了」粉看哭

鄧倫被轟：你戲演得太爛了！網心疼搜出「未紅前受訪被排擠」畫面

鄧倫被轟：你戲演得太爛了！網心疼搜出「未紅前受訪被排擠」畫面

再不說來不及了…林辰唏為病母演舞台劇：讓媽看到我真心話

再不說來不及了…林辰唏為病母演舞台劇：讓媽看到我真心話

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫：人氣歌手

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

具惠善「分開我會死」！　安宰賢「心意永不變」毀承諾…差2歲姊弟戀破局

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

肖戰, 王一博, 陳情令

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《陳情令》官宣演唱會！網敲碗「肖戰、王一博組限定男團」
  2. 李亦捷奪影后吸引日片注意！合作日本星二代「又驚又喜」
  3. HowHow合體「木村拓哉」開唱！　躲房間偷做這事被阿福抓包了
  4. 夏宇童單親遭指不正常　她回嗆「不要說我媽」對方爆氣：沒教養！
  5. 超兇網紅認了有性買賣！　下海2年「還找得到客人分享心得」…直播淚崩曝辛酸原因
  6. 男星海邊忘防曬　脖子慘黑成「高領毛衣」
  7. 阿Ben一小時哭5次！　曝父子關係回溫全因徐小可：抱爸時他嚇到退2步
  8. Jasper「門牙掉光」同框嗯哼、小泡芙！　《爸爸5》3娃合體萌度破表
  9. 再不說來不及了…林辰唏為病母演舞台劇：讓媽看到我真心話
  10. 和大5歲女友為婚事吵架！　田亞霍羞認「睡一覺」秒化解

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366