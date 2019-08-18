《陳情令》官宣演唱會！網敲碗「肖戰、王一博組限定男團」

記者林奕如／綜合報導



肖戰、王一博主演《陳情令》成為今夏熱門兩大男神，劇中兄弟情誼真摯，被網友組成「忘羨CP」，創下許多經典畫面，大結局更是讓粉絲看哭，不過熱潮還沒有散，最新官宣大陸將舉辦「演唱會」，泰國則是有「粉絲見面會」規劃。

▲▼肖戰、王一博在《陳情令》被網友配對「忘羨CP」。（圖／WeTV提供）

請繼續往下閱讀...

肖戰2015年參加選秀節目《燃燒吧少年》，組成X玖少年團出道，跨足戲劇演出逐漸受到關注，今夏以瀟灑不羈魏無羨一角爆紅，戲劇邀約不斷，新戲將和楊紫合作《餘生，請多指教》，由於和楊紫合作男星鄧倫、李現都大紅，被說有「旺夫體質」，更讓人關注肖戰後續人氣。

▲《陳情令》即將舉辦演唱會。（圖／陳情令官微）

王一博以男團UNIQ出道，為團內主領舞，還是一名職業摩托車賽車手，在此劇飾演飾演藍忘機，裝扮仙氣十足，圈粉無數，不只擔綱男主角，也和肖戰一起演唱《無羈》作為戲劇主題曲，收錄在戲劇原聲帶《陳情令國風專輯》中，每一位主角也有人物曲，因此若要開演唱會，不擔心沒歌唱。

▲網友之前就曾以演員組成《陳情令101》。（圖／新浪微博）

其實從《陳情令》開播時，網友們先在網上掀起《陳情令101》話題，演員們顏值爆表、會演戲，基本上每個都能唱能跳，可以組一個男團了，投票結果最終以魏無羨為首組成了陳情男團。