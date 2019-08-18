和大5歲女友為婚事吵架！　田亞霍羞認「睡一覺」秒化解

記者翁子涵／台北報導

田亞霍推出新專輯《UNHERO〉，今在西門紅樓舉辦首場台北簽唱會，演唱新歌《我累了，你淚了嗎》，他透露靈感來自好友的一段分手愛情故事，他和大5歲的女友交往4年半，日前受訪表示2人感情平淡，被疑分手，對此，他強調2人還在一起，但真的「沒什麼起伏」，被問是否開放粉絲追求？他笑說：「有機會的話，感情就是順其自然，誰也說不準」。

▲田亞霍今舉辦《UNHERO》台北簽唱會。（圖／記者張一中攝）



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田亞霍坦言交往久了，彼此就像家人，雙方也討論過結婚問題，更曾因此起過爭執，「我工作性質比較不適合結婚，但她想要一個平凡的家庭」，至於如何解決？他說：「睡一覺起來就好了，不要提起就沒事」，認了目前有點逃避的心態，「現在先拼事業，這次專輯想好好衝一波」。

▲田亞霍表示和女友感情變得像家人。（圖／記者張一中攝）



這次他除了專輯跳脫以往風格外，髮色更從多變顏色變成一頭黑髮，田亞霍笑說是一大突破，明年3月將入伍的他，也完全不擔心要剃成大平頭，他說：「大家都很期待我剪平頭是長怎麼樣，粉絲也有起鬨要我剃平頭時開直播，而且我的同事說如果我要剃髮，想搶先在我頭上動第一刀！大家都比我還關心我自己的頭髮！」

▲ 嘉賓林哲熹（右）和潘綱大（左）獻上乾麵和麥茶給田亞霍。（圖／記者張一中攝）



簽唱會上，演出他新歌《我累了，你淚了嗎》MV的林哲熹和潘綱大，也特地現身為他站台，帶了特製辣醬加在麵上，為田亞霍補體力，自爆是重口味的田亞霍說：「我口味真的很重！吃麻辣鍋都可以吃大辣，還曾經挑戰過韓國第一辣的地獄泡麵，吃到最辣的程度沒問題！」接著他24日將於台南、高雄，25日於花蓮、31日於台中舉辦簽唱會。

▲林哲熹（右）和潘綱大（左）跨刀演出田亞霍的新歌MV。（圖／記者張一中攝）