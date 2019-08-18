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阿Ben一小時哭5次！　曝父子關係回溫全因徐小可：抱爸時他嚇到退2步

記者林彥君／台北報導

許暐翎（徐小可）與白吉勝（阿Ben）帶著小孩白開水、白花油和白菜魯今（18日）在大直典華舉辦「我們一家都有『礙』」新書熱賣慶功宴，慶祝賣了1萬本。B.A.D的團員Danny到場力挺，徐小可預先錄阿Ben的爸爸及姊姊的打氣影片，讓阿Ben感到驚喜，淚流不止，在記者會一個小時中就哭了5次。

▲▼白吉勝和徐小可。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可臉書）

▲阿Ben和徐小可一家5口。（圖／翻攝自阿Ben和徐小可臉書）

阿Ben從小是單親和媽媽住，在18歲後和爸爸較少見面，原本爸爸希望他繼承事業，但他選擇進入演藝圈。在記者會中徐小可準備公公的影片幫阿Ben打氣，白花油和白菜魯看到投影，還上前趴牆喊：「是阿公！」阿Ben的爸爸在影片中讚他青出於藍，讓阿Ben頻頻拭淚，笑說：「爸爸上次對我說出肯定的話，已經是我得金曲獎時，好久以前了。」

▲▼ 徐小可阿Ben 。（圖／記者林彥君攝）

▲徐小可和阿Ben辦新書慶功會。（圖／記者林彥君攝）

阿Ben和爸爸的關係是因徐小可的家庭觀改變，會開始主動抱爸爸，曾有次到機場送機，因為爸爸心臟裝了支架，不敢太突然擁抱，爸爸當下還被他的舉動嚇到倒退2步，「我抱著爸爸祝他父親節快樂，就像我抱著白開水的感覺。」說完他又落淚，讓徐小可虧他是全家哭點最低的人。

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▲▼阿Ben徐小可。（圖／記者林彥君攝）

▲阿Ben在記者會中突然落淚。（圖／記者林彥君攝）

徐小可的媽媽在她20歲時過世，在當媽媽後，她把對媽媽的愛延續，「在這20年，我幫媽媽洗過澡、翻過身、擦過屁股，我感謝媽媽讓我在這短短20年有這樣的親密接觸。」阿Ben在前年有帶白花油和白菜魯上大陸實境節目，因為遇到大陸廣電總局禁宣傳炒作明星子女，所以該片段未播出，不過仍有拿到酬勞。
 

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許暐翎, 徐小可, 白吉勝, 阿Ben

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