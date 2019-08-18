獨／金明洙爆離開INFINITE經紀公司　台灣主辦回應：的確怪怪的

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團INFINITE出身的金明洙（L）即將來台舉辦見面會前夕，被爆已經換了新東家，恐怕未來合體有困難，讓粉絲人心惶惶，紛紛私訊台灣主辦給回應。《ETtoday》向主辦單位求證後得知，「見面會是與韓國仲介公司購買，不清楚合約狀況」，但的確提出疑點，「真的很怪」。

▲金明洙被爆離開INFINITE經紀公司。（圖／翻攝自INFINITE臉書、紅星娛樂提供）

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金明洙即將於9月1日第三度在台舉辦粉絲見面會，日前還親自錄一段問候影片給台粉，不過眼尖的粉絲在宣傳海報上發現，合辦單位並沒有INFINITE經紀公司「Woollim娛樂」的LOGO，至少去年的見面會海報上面還印有Woollim，被傳是簽入了照片中最後標註的公司。

▲去年金明洙見面會海報還印有Woollim，今年則沒有。（圖／無懼、紅星娛樂提供）

《ETtoday星光雲》致電求證本次舉辦金明洙見面會的「紅星娛樂」，窗口負責人表示，「因為秀是跟韓國仲介公司買的，我們也是按照韓方給的海報來進行公布。」對於金明洙是否換了公司表示不太清楚。

不過紅星娛樂負責窗口也坦言「怪怪的」，「我們拿到照片也覺得有點怪，因為都是劇照（這次公開照片皆為金明洙最近主演之電視劇《僅此一次的愛情》劇照），有問為何沒有新照片？對方說只能用這些劇照。」坦言一開始還怕遇到詐騙，「但還好他有親自錄問候影片」，並表示這種狀況（沒有標註經紀公司）其實不太多見。

▲金明洙被傳所屬公司換成紅框這一個。（圖／翻攝自紅星娛樂臉書）

由於已有粉絲主動私訊台灣主辦單位，要求幫忙詢問金明洙的經紀合約狀況，紅星娛樂負責窗口表示，「由於今天是假日，韓國也在休息，會代為詢問看看。」

另外《ETtoday星光雲》也網搜被懷疑是金明洙的新東家，公司名稱叫做「Look Media」，其實是早在2009年就成立的公司，雖然早年有推出旗下藝人，但未見起色，近年多轉型為韓星在海外見面會、演唱會的活動行銷，包含BIGBANG、JYJ、少女時代潤娥等海外活動都由他們包辦，可能也僅是金明洙本次海外活動協辦。

另外INFINITE的粉絲「INSPIRIT」粉絲團是在2011年8月17日成立，優鉉在個人IG發布祝賀訊息寫下：「恭喜我們INSPIRIT 8歲囉！希望能夠長長久久的長壽下去喔^^」INFINITE官方臉書也新增包含金明洙在內的照片寫著，「INFINITE成員們為了呈現給粉絲更多嶄新的面貌而不懈地努力中，未來也請為INFINITE應援。」尚未看出離開的訊息。