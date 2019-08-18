越摸越下面「快到私密處」　網紅比熊遭導演性騷：怕角色被砍

記者許逸群／台北報導

演藝圈潛規則？「在不瘋狂就等死」成員比熊自爆，曾應邀某網紅導演拍攝，但對方竟伸出狼爪，單純的她起先還以為對方只是出於關心，不過對方卻得寸進尺，讓她嚇得當場抓住對方的手制止，並表明不繼續拍攝直接離開，也放棄了3萬元的片酬。

▲▼比熊遭導演性騷擾。（圖／翻攝YouTube）

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游否希與古拉日前突襲成員比熊住宅，過程中，游否希透露比熊曾遭遇職場性騷擾，比熊也還原當時情況。比熊表示，當時拍片前日因有工作，當天狀態較為疲憊，利用空檔趴在桌上休息，「可能對方覺得我是不是宿醉就靠近我，是先關心我，然後開始手就這樣過來了，開始摸。」

▲比熊外型相當甜美。（圖／取自比熊臉書）

比熊表示，「就可能禮貌的關心一下，殊不知他手越摸越下面，看到我沒反應，因為我怕，我怕（角色）被砍掉，當他已經快要摸到我的私密處的時候，我就把他手抓住，然後我就整個就是嚇到把他推開。」事發後，比熊立即反應要退出，「我當天放棄那個角色讓他開天窗。」

▲游否希呼籲女生保護好自己。（圖／翻攝YouTube）



比熊透露對方是知名的「網紅導演」，同樣身為導演的游否希也坦言，「這圈子有潛規則沒錯，但我想要跟這些女生講說，確實是潔淨，但是不要忘了，這個男生對你這樣，他只想吃到妳的肉體。」游否希也呼籲女生，「如果真的遇到這種導演直接就喊停了，不管他酬勞開多高！」