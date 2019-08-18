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兒哭喊走不動「結果是腦瘤」！　撐到她拍完戲「聽最後一句話」離世…林芷薇崩潰：沒了

記者潘慧中／綜合報導

類戲劇《玫瑰瞳鈴眼》演員林芷薇過去多飾演壞女人角色，談起現實的婚姻生活，她其實經歷過2段不幸婚姻，第一任丈夫是雙性戀，第二任老公外遇，離婚後獨自撫養小孩，兒子卻在7歲時因腦瘤病逝，「我這一生被那麼多人欺負，小孩是唯一不會背叛我的人，為什麼老天爺連最後一個我唯一能安慰的人都要帶走？」

▲林芷薇在《玫瑰瞳鈴眼》的演出令人印象深刻。（圖／翻攝自玫瑰瞳鈴眼）

林芷薇在《震震有詞》透露，第一任丈夫是為了要拿到財產才聽爸爸的話結婚，後來經由朋友介紹認識了一名攝影師，交往多年和第二任老公公證結婚，小倆口育有一個小孩，怎料兒子3歲時，她意外發現老公外遇，她卻是最後一個知道的人，鐵了心離婚後，由她撫養小孩。

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▲▼林芷薇。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲林芷薇經歷過2段不幸婚姻。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

後來，林芷薇四處拍戲賺錢，兒子也跟在她身邊，有一天要工作時，眼看已經快來不及，兒子卻遲遲不下車，原本以為小孩是在鬧脾氣，她硬拖兒子下車，孩子卻直接躺在地上，她忍不住氣罵：「如果你影響我的工作，我沒有錢賺，我就要把你還給阿嬤，我以後就不要看到你了！」

▲▼林芷薇。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲▼林芷薇意外發現兒子罹患腦瘤。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲▼林芷薇。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

沒想到，兒子邊哭邊說：「我真的走不動了，我起不來」，林芷薇才發現有異，連忙送小孩就醫，結果醫生告知她：「這個小孩最多剩2年，是腦瘤，已經很大顆了，所以沒辦法動刀。」治療期間，她除了求助專業醫生，還四處求神問卜，只求治好寶貝兒子，卻被神棍騙到一無所有，「我連8千塊房租都付不出來了。」

▲▼林芷薇。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲林芷薇一心想救兒子，卻被神棍騙到繳不出房租。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

更辛酸的是，林芷薇後來拍戲拍到一半，突然接到兒子的病危消息，想見小孩最後一面，卻一度遭導演拒絕，隔天拍完第一場戲後，家人再度打電話告訴她：「孩子真的快不行了」，她硬著頭皮再去求導演，對方終於同意用拉背、事後配音的方式完成該場戲。

▲▼林芷薇。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲兒子撐到林芷薇拍完戲趕到醫院才斷氣。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

好不容易趕到醫院，家人提醒林芷薇千萬別在小孩面前哭，她忍淚走到兒子的病床前說：「你不要再裝睡囉～媽媽要帶你逛大賣場喔～」，話一說完，小孩慢慢睜開眼睛、對她微笑，「就這樣，321就突然閉上眼睛就沒了。」孩子彷彿是為了看她最後一面才撐到那一刻，重新談起此事，她仍不禁哽咽，心情仍未完全平復。

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