Jasper「門牙掉光」同框嗯哼、小泡芙！　《爸爸5》3娃合體萌度破表

記者劉宜庭／綜合報導

陸綜《爸爸去哪兒5》讓眾多星二代爆出高人氣，儘管節目完結至今，已相隔近2年時間，其中不少萌娃的可愛模樣，到現在仍令觀眾印象深刻。近來，小泡芙（劉宇芙）、Jasper（小小春，本名：陳胤捷）和嗯哼（杜宇麒）難得合體聚餐，3人一起吃飯玩耍的畫面，再度融化大票網友的心，引發一陣熱議。

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▲Jasper、嗯哼、小泡芙聚餐玩耍。（圖／翻攝自微博／霍思燕、陳小春家的Jasper粉絲團）



霍思燕18日下午透過微博發文，開心曬出《爸爸5》3萌娃相聚的照片，開心寫道：「我們永遠是一家人。」不久後，應采兒也跟著轉發照片，「期待下次見面。」

畫面中，小泡芙綁著雙馬尾辮子，對著鏡頭露出甜美笑容。嗯哼則是乖巧地坐在餐桌前吃飯，與過去在節目中的逗趣性格相比，如今顯得更加穩重。而Jasper依舊展現活潑一面，在另外一段影片中，他先是拍拍嗯哼的頭，接著對著鏡頭露齒笑，被發現不僅門牙掉光，就連下排牙齒似乎也掉了幾顆。

▲Jasper開始掉牙了。（圖／翻攝自微博）

這次3萌娃難得聚首，不僅勾起許多觀眾心中回憶，也融化大票粉絲的心，吸引不少網友紛紛留言狂讚，「我的天，也太可愛了」、「長得好快呀」、「滿滿的都是回憶」，合體畫面更是登上微博熱搜，在網路上意外掀起熱烈討論。