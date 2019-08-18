ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Jasper「門牙掉光」同框嗯哼、小泡芙！　《爸爸5》3娃合體萌度破表

記者劉宜庭／綜合報導

陸綜《爸爸去哪兒5》讓眾多星二代爆出高人氣，儘管節目完結至今，已相隔近2年時間，其中不少萌娃的可愛模樣，到現在仍令觀眾印象深刻。近來，小泡芙（劉宇芙）、Jasper（小小春，本名：陳胤捷）和嗯哼（杜宇麒）難得合體聚餐，3人一起吃飯玩耍的畫面，再度融化大票網友的心，引發一陣熱議。

►更多《爸爸去哪兒》相關新聞請點

▲Jasper、嗯哼、小泡芙聚餐玩耍。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

請繼續往下閱讀...

▲Jasper、嗯哼、小泡芙聚餐玩耍。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

▲Jasper、嗯哼、小泡芙聚餐玩耍。（圖／翻攝自微博／陳小春家的Jasper粉絲團）

▲Jasper、嗯哼、小泡芙聚餐玩耍。（圖／翻攝自微博／霍思燕、陳小春家的Jasper粉絲團）

霍思燕18日下午透過微博發文，開心曬出《爸爸5》3萌娃相聚的照片，開心寫道：「我們永遠是一家人。」不久後，應采兒也跟著轉發照片，「期待下次見面。」

畫面中，小泡芙綁著雙馬尾辮子，對著鏡頭露出甜美笑容。嗯哼則是乖巧地坐在餐桌前吃飯，與過去在節目中的逗趣性格相比，如今顯得更加穩重。而Jasper依舊展現活潑一面，在另外一段影片中，他先是拍拍嗯哼的頭，接著對著鏡頭露齒笑，被發現不僅門牙掉光，就連下排牙齒似乎也掉了幾顆。

▲Jasper、嗯哼、小泡芙聚餐玩耍。（圖／翻攝自微博）

▲Jasper、嗯哼、小泡芙聚餐玩耍。（圖／翻攝自微博）

▲Jasper開始掉牙了。（圖／翻攝自微博）

這次3萌娃難得聚首，不僅勾起許多觀眾心中回憶，也融化大票粉絲的心，吸引不少網友紛紛留言狂讚，「我的天，也太可愛了」、「長得好快呀」、「滿滿的都是回憶」，合體畫面更是登上微博熱搜，在網路上意外掀起熱烈討論。

推薦閱讀

梁靜茹IG深夜吐心聲「想爸爸了」　演藝圈好友暖送❤️力挺

梁靜茹IG深夜吐心聲「想爸爸了」　演藝圈好友暖送❤️力挺

《星光》許仁杰求婚成功！　PO照報喜「妳說願意」姊弟戀修正果

《星光》許仁杰求婚成功！　PO照報喜「妳說願意」姊弟戀修正果

路面太顛…林采緹搭車「豐滿半球狂晃」！　超兇畫面讓網友全暈了

路面太顛…林采緹搭車「豐滿半球狂晃」！　超兇畫面讓網友全暈了

連千毅2度向吳宗憲下戰帖！　拿出家產比拼「看誰超跑多」

連千毅2度向吳宗憲下戰帖！　拿出家產比拼「看誰超跑多」

Joeman暴瘦12kg「臉變尖」消風一大圈！　IG罕吐心聲：真的好累

Joeman暴瘦12kg「臉變尖」消風一大圈！　IG罕吐心聲：真的好累

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

男星床戲來真的：我就是要摸！她崩潰求救…工作人員驚覺「床單有血」

男星床戲來真的：我就是要摸！她崩潰求救…工作人員驚覺「床單有血」

後台巧遇「迷了14年大咖偶像」！　簡廷芮全身僵硬：此生最緊張5分鐘

後台巧遇「迷了14年大咖偶像」！　簡廷芮全身僵硬：此生最緊張5分鐘

野生「台劇男神」現關西休息站！　走錯路遇好心警…網暴動求巧遇

野生「台劇男神」現關西休息站！　走錯路遇好心警…網暴動求巧遇

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫：人氣歌手

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

具惠善「分開我會死」！　安宰賢「心意永不變」毀承諾…差2歲姊弟戀破局

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

爸爸去哪兒5, 爸爸去哪兒, 小泡芙, 劉宇芙, Jasper, 小小春, 陳胤捷, 嗯哼, 杜宇麒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黃磊曬二女兒「多妹」新畫作　作品尺寸跟人一樣高…網驚：5歲畫得比我好！
  2. 《陳情令》官宣演唱會！網敲碗「肖戰、王一博組限定男團」
  3. 李亦捷奪影后吸引日片注意！合作日本星二代「又驚又喜」
  4. HowHow合體「木村拓哉」開唱！　躲房間偷做這事被阿福抓包了
  5. 夏宇童單親遭指不正常　她回嗆「不要說我媽」對方爆氣：沒教養！
  6. 超兇網紅認了有性買賣！　下海2年「還找得到客人分享心得」…直播淚崩曝辛酸原因
  7. 男星海邊忘防曬　脖子慘黑成「高領毛衣」
  8. 阿Ben一小時哭5次！　曝父子關係回溫全因徐小可：抱爸時他嚇到退2步
  9. Jasper「門牙掉光」同框嗯哼、小泡芙！　《爸爸5》3娃合體萌度破表
  10. 再不說來不及了…林辰唏為病母演舞台劇：讓媽看到我真心話

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366