再不說來不及了…林辰唏為病母演舞台劇：讓媽看到我真心話

記者林奕如／台北報導

林辰唏（仔仔）2015年大方承認自己是雙性戀，隔年就意外懷孕，和愛情長跑6年的導演男友林立書生下一子，這次接演全民大劇團《最後一封情書》，並非第一次接觸舞台劇，但將和「傳奇」的潘迎紫合作，飾演母女，壓力之外是更深的期待。

▲林辰唏為病母接演舞台劇，將真心話都寫進台詞 。（圖／全民大劇團提供）

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劇中林辰唏飾演潘迎紫的女兒，是一位因為沒有見到父親離世前最後一面，而對於母親罹癌而感到恐懼的角色，林辰唏表示在接演之前自己媽媽正是生著病，對於親人隨時都會離開自己的恐懼是能體會的，她說：「我應該留在家陪著我媽的，但我最後還是決定接演，是因為我跟媽媽的互動與戲中的母女關係很像，雖然關心著對方但說出來的總不是什麼好聽的話…但有些話再不說怕真的來不及了。」林辰唏數度跟導演討論台詞的可能性，甚至要求一些重要台詞由她自己來寫，「我希望10月媽媽來看時，可以讓她聽到我的真心話。」

▲湯志偉在劇中飾演專以有錢寡婦為對象的詐騙犯。（圖／全民大劇團提供）

該舞台劇，以愛情包裝善終議題，謝念祖編導表示，將會把戲劇力道放在親情上的拉扯，「你自己準備好了，但不代表你的家人準備好了，善終不只是離開的人，被留下來的人也要能夠放下。」已經當媽媽的林辰唏表示，「放棄急救」並不是代表不愛自己的家人，「就像我會用故事的方式告訴兒子說，如果說謊是要保護重要的東西，那說謊就不是錯誤的事情，因為每件事情本來就不是一分為二、非黑即白。」

▲《最後一封情書》演員陣容。（圖／全民大劇團提供）

被問到小孩的近況，林辰唏笑著說近期開始讀本，每次出門時，2歲兒子都會問她：「我可不可以跟妳去。」有一次又被問到要去哪裡，她回兒子說：「媽媽要去做喜歡的工作順便賺錢。」兒子認真回說：「那我也會找到喜歡的工作嗎？」可愛的對話讓她無比療癒。

湯志偉則飾演詐騙犯，專找寂寞的貴婦為下手對象，以騙財騙色不動真心的方式，陪伴她們走完最後一哩路，並賺取「遺產」報酬。「這個角色即將重新定位我的戲路，不走以往正義形象較重的樣子，改走起油嘴滑舌的男騙子路線了。」湯志偉開玩笑地說，自己的本性終於被導演給看到了，「可能他看到屬於我的男性魅力，所以這個自信心爆棚的角色才會找我來飾演。」