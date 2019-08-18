ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

再不說來不及了…林辰唏為病母演舞台劇：讓媽看到我真心話

記者林奕如／台北報導

林辰唏（仔仔）2015年大方承認自己是雙性戀，隔年就意外懷孕，和愛情長跑6年的導演男友林立書生下一子，這次接演全民大劇團《最後一封情書》，並非第一次接觸舞台劇，但將和「傳奇」的潘迎紫合作，飾演母女，壓力之外是更深的期待。

▲林辰唏為病母接演舞台劇，將真心話都寫進台詞 。湯志偉在劇中飾演專以有錢寡婦為對象的詐騙犯（圖／全民大劇團提供）

▲林辰唏為病母接演舞台劇，將真心話都寫進台詞 。（圖／全民大劇團提供）

請繼續往下閱讀...

劇中林辰唏飾演潘迎紫的女兒，是一位因為沒有見到父親離世前最後一面，而對於母親罹癌而感到恐懼的角色，林辰唏表示在接演之前自己媽媽正是生著病，對於親人隨時都會離開自己的恐懼是能體會的，她說：「我應該留在家陪著我媽的，但我最後還是決定接演，是因為我跟媽媽的互動與戲中的母女關係很像，雖然關心著對方但說出來的總不是什麼好聽的話…但有些話再不說怕真的來不及了。」林辰唏數度跟導演討論台詞的可能性，甚至要求一些重要台詞由她自己來寫，「我希望10月媽媽來看時，可以讓她聽到我的真心話。」

▲林辰唏為病母接演舞台劇，將真心話都寫進台詞 。湯志偉在劇中飾演專以有錢寡婦為對象的詐騙犯（圖／全民大劇團提供）

▲湯志偉在劇中飾演專以有錢寡婦為對象的詐騙犯。（圖／全民大劇團提供）

該舞台劇，以愛情包裝善終議題，謝念祖編導表示，將會把戲劇力道放在親情上的拉扯，「你自己準備好了，但不代表你的家人準備好了，善終不只是離開的人，被留下來的人也要能夠放下。」已經當媽媽的林辰唏表示，「放棄急救」並不是代表不愛自己的家人，「就像我會用故事的方式告訴兒子說，如果說謊是要保護重要的東西，那說謊就不是錯誤的事情，因為每件事情本來就不是一分為二、非黑即白。」

▲林辰唏為病母接演舞台劇，將真心話都寫進台詞 。湯志偉在劇中飾演專以有錢寡婦為對象的詐騙犯（圖／全民大劇團提供）

▲《最後一封情書》演員陣容。（圖／全民大劇團提供）

被問到小孩的近況，林辰唏笑著說近期開始讀本，每次出門時，2歲兒子都會問她：「我可不可以跟妳去。」有一次又被問到要去哪裡，她回兒子說：「媽媽要去做喜歡的工作順便賺錢。」兒子認真回說：「那我也會找到喜歡的工作嗎？」可愛的對話讓她無比療癒。

湯志偉則飾演詐騙犯，專找寂寞的貴婦為下手對象，以騙財騙色不動真心的方式，陪伴她們走完最後一哩路，並賺取「遺產」報酬。「這個角色即將重新定位我的戲路，不走以往正義形象較重的樣子，改走起油嘴滑舌的男騙子路線了。」湯志偉開玩笑地說，自己的本性終於被導演給看到了，「可能他看到屬於我的男性魅力，所以這個自信心爆棚的角色才會找我來飾演。」

推薦閱讀

專訪／我唯一做的家事是擠牙膏！袁艾菲放閃「老公超寵」點頭嫁了

專訪／我唯一做的家事是擠牙膏！袁艾菲放閃「老公超寵」點頭嫁了

雷／《陳情令》結局洗三溫暖！忘羨CP瀟灑分手「最後一秒回頭笑了」粉看哭

雷／《陳情令》結局洗三溫暖！忘羨CP瀟灑分手「最後一秒回頭笑了」粉看哭

獨／毛加恩婚禮伴郎伴娘「天菜等級」！郭雪芙義氣挺10年閨蜜羅雯

獨／毛加恩婚禮伴郎伴娘「天菜等級」！郭雪芙義氣挺10年閨蜜羅雯

321求婚郭雪芙被拒竟「怒塞戒指」！一句話惹女性網友黑特狂轟

321求婚郭雪芙被拒竟「怒塞戒指」！一句話惹女性網友黑特狂轟

獨／珍貴手稿曝光！阿亞梅揭秘《不能是朋友》設想「3版本」結局

獨／珍貴手稿曝光！阿亞梅揭秘《不能是朋友》設想「3版本」結局

《不能是朋友》渣男褚克桓壞到惹人愛！劉以豪：跨出10年安全感

《不能是朋友》渣男褚克桓壞到惹人愛！劉以豪：跨出10年安全感

鄧倫被轟：你戲演得太爛了！網心疼搜出「未紅前受訪被排擠」畫面

鄧倫被轟：你戲演得太爛了！網心疼搜出「未紅前受訪被排擠」畫面

王瞳、馬俊麟「曖昧餵食片」被曝光！　女方無奈回應了

王瞳、馬俊麟「曖昧餵食片」被曝光！　女方無奈回應了

馬俊麟一早發文嘆「悲慘大時代」　切割王瞳：不再有牽連了

馬俊麟一早發文嘆「悲慘大時代」　切割王瞳：不再有牽連了

「七月男友」古裝一樣帥！李現《劍王朝》合作「最美黃蓉」爆關注

「七月男友」古裝一樣帥！李現《劍王朝》合作「最美黃蓉」爆關注

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫：人氣歌手

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

具惠善「分開我會死」！　安宰賢「心意永不變」毀承諾…差2歲姊弟戀破局

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林辰唏, 仔仔, 最後一封情書, 潘迎紫, 謝祖武, 湯志偉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黃磊曬二女兒「多妹」新畫作　作品尺寸跟人一樣高…網驚：5歲畫得比我好！
  2. 《陳情令》官宣演唱會！網敲碗「肖戰、王一博組限定男團」
  3. 李亦捷奪影后吸引日片注意！合作日本星二代「又驚又喜」
  4. HowHow合體「木村拓哉」開唱！　躲房間偷做這事被阿福抓包了
  5. 夏宇童單親遭指不正常　她回嗆「不要說我媽」對方爆氣：沒教養！
  6. 超兇網紅認了有性買賣！　下海2年「還找得到客人分享心得」…直播淚崩曝辛酸原因
  7. 男星海邊忘防曬　脖子慘黑成「高領毛衣」
  8. 阿Ben一小時哭5次！　曝父子關係回溫全因徐小可：抱爸時他嚇到退2步
  9. Jasper「門牙掉光」同框嗯哼、小泡芙！　《爸爸5》3娃合體萌度破表
  10. 再不說來不及了…林辰唏為病母演舞台劇：讓媽看到我真心話

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366